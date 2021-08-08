Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» выступление российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, мы все ждали золото. Мы привыкли, что наши гимнастки завоевывают первые места. Второе и третье место для нас уже, как сказала Винер-Усманова, крах. Хотя третье и второе места все равно очень почетные ступени. Мы поздравляем наших девушек. Другой вопрос, что было на самом деле. Очевидно, девушки были на голову выше. Это была политически спланированная акция. Тем более мы видим, что некие оценки поставили три члена жюри: Польша, Украина и Япония. Все понимают, что с этими странами у нас есть конфликты или недопонимания. Но я не знаю, причем тут гимнасты. Я очень надеюсь, что без внимания и поддержки наших спортсменов не оставят. Сегодня тоже у нас отняли медали. Специалисты считают, что у нас отняли золотую медаль.

Наша команда выступала с сильной программой, она не стала хуже готовиться, исполнение практически идеальное. Тот факт, что нам не дали золотые медали, говорит от том, что давление на российских спорт продолжается. В гимнастике судейство может субъективно оценивать, но это Олимпийские игры, а не коммерческий турнир. Судьи, которые оценивают из своих принципов, не должны допускаться на соревнования", — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

По итогам соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.