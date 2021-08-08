Израильская гимнастка Ашрам ответила на жалобы о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

Израильская гимнастка Линой Ашрам ответила на упреки в несправедливости судейства на Олимпиаде в Токио. По словам спортсменки, она до сих пор не может осознать себя олимпийской чемпионкой.

«Жалобы России на несправедливое судейство? До сих пор неверится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой, — цитирует Ашрам sport5.co.il. — Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Я не смотрю на другие результаты. Я была сосредоточена только на себе и на том, что мне нужно сделать. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня».

Напомним, что второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла. Линой выиграла золото (107,800), однако при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).