Дина Аверина: «Пока здоровье мне не позволяет выступить на следующей Олимпиаде»

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио, рассказала о перспективах выступить на следующих Играх.

Аверина набрала 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

— Все ваши фанаты говорят о судействе, конечно, они недовольны. Что вы думаете о судействе турнира?

— Выражаться не буду. Судейство сегодня было несправедливым. Это я поняла сразу после первого выступления Ариши, когда понизили оценку, а дальше уже пошло-поехало. Потом мне понизили.

— Расстроены ли вы, что сегодня на подиуме с вами не было сестры?

— Да, потому что самое обидное — это четвертое место. Конечно, ее очень жалко. Не знаю, что сейчас с ней происходит. Первый вопрос, который я задала: «Ты останешься, чтобы сбылась твоя мечта?», она ответила «нет», но это было на эмоциях. Я знаю, что она в состоянии продолжить и что она здорова.

— А вы поедете в Париж? Будете продолжать?

— У меня проблемы со спиной, поэтому не знаю, если здоровье позволит мне продержаться еще три года в гимнастике. Посмотрим на мое состояние здоровья, но пока оно мне не позволяет.

— Изменило ли новое судейство твое отношение к выступлениям?

— Из-за того, что у меня была травма спины, я не могу делать некоторые элементы. Эти правила, которые позволяют сделать любые элемента, которые ты можешь. Поэтому мне это пошло на пользу, я не делаю то, что делают другие. Я почти гнусь в упражнениях. Мне эти правила нравятся.