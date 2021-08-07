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Мария Захарова жестко высказалась о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде

14:05
Мария Захарова. Фото РИА Новости
Мария Захарова. Фото РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала результаты личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина расположилась на четвертой строчке (102,100).

«Ирина Винер-Усманова — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире.

Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика».

Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту.

А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры в Японии завершатся завтра, 8 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/511

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