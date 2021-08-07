Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о судействе в финале личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

— Не хотите посмотреть протокол, понять, что было не так?

— Тут смотреть нечего. Я сравнивала оценки, какие я могла бы получить при идеальном исполнении, и какие я получала. Сегодня нас явно занижали.

— Сколько примерно недобрали?

— Я знаю одно: когда Арина пришла после выступления с булавами, она сказала, что сделала их идеально. Я спросила: «Какая оценка?». Она ответила, что понизили на два балла.

— Что говорила Мамун?

— Она очень расстроилась. Сказала, что мы очень долго к этому шли, а сегодня все было просто несправедливо. Устали, что мы всегда выигрываем, поэтому нас занижали. Она очень расстроена и обижена.

— Какие были мысли в тот момент, когда долго выставляли оценки?

— Я сразу поняла, что они подсчитывают так, чтобы я не выиграла. Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что мне не поставят.

— Почему такое происходит?

— Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.

Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла по итогам четырех видов. Ее сестра Арина стала четвертой.