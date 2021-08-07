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Гимнастка Дина Аверина рассказала о серьезной травме спины перед Олимпиадой в Токио

14:00
Дина Аверина. Фото Telegram-канал ОКР.
Дина Аверина. Фото Telegram-канал ОКР.
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Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о серьезной травме спины перед Олимпиадой в Токио (Япония).

Ранее Аверина набрала 107,650 балла и заняла второе место в финале Игр. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800). Бронзу взяла белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

— Вы говорили про травму, что за травма? Насколько серьезная?

— Травма спины, очень серьезная. Я ее получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию. Но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала: «Нет, я буду терпеть». Сейчас прилечу и через несколько дней поеду к нему, будем решать.

— Эта травма мешает вам?

— Мешает в голове. Я хожу, лежу и сижу, спина все ноет. Когда начинаю прыгать и гнуться, то она отдает мне в ногу. Я подворачиваю правую ногу. Очень сложно.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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