Дина Аверина: «Линой допустила очень грубую ошибку»

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио, отметила, что рассчитывала на более высокий результат.

Аверина набрала 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

— Думаю это очевидно, что немного расстроена, — отметила Аверина.

— Вы ожидали золота сегодня?

— Конечно. Не то, чтобы ожидала, просто перед последним видом, когда я знала, что Линой допустила потерю, поняла, что у меня появился шанс, и если сделаю ленту чисто, мне должны поставить хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось, сегодня нас очень сильно зажимали, поэтому так получилось.

— Какие ошибки были в ленте?

— Линой допустила очень грубую ошибку, потеряла предмет, с которым выполняла упражнение. А я ленту прошла более-менее чисто. Все что могла, я сделала.