Российская гимнастка Дина Аверина во время чествования российских олимпийцев на Красной площади поблагодарила всех за оказанную поддержку.

«Что сейчас творится в мире художественной гимнастики — не передать словами. Спасибо большое, что всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю команду», — заявила Дина.

В субботу по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.