В международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде

В пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG) прокомментировали «СЭ» слова главы ОКР Станислава Позднякова о том, что организация пропустила дедлайн, который был указан Олимпийским комитетом в письме по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио.

«Письмо от ОКР было получено официальными лицами FIG после крайнего срока, указанного ОКР в своем письме», — сказали «СЭ» в пресс-службе FIG.

7 августа в финале личного многоборья соревнований Олимпиады-2020 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Олимпийские игры в Японии прошли с 23 июля по 8 августа.