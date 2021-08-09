Винер-Усманова назвала судейский произвол на Олимпиаде пощечиной всем болельщикам

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова вновь резко высказалась о работе судей на Олимпиаде в Токио.

— На Играх произошло множество судейских скандалов. Что лично вы хотели бы сказать международным судейским корпусам?

— Хотела бы сказать: тот, кто совершил несправедливые шаги по отношению к спортсменам, тот, кто не соблюдал предложенного Пьером де Кубертеном принципа «Быстрее, выше, сильнее», кодекса чести и принципа преодоления себя, тот, кто этого не увидел, не понял, не принял и попрал — тот, конечно, не должен больше участвовать в таких великолепных соревнованиях, которые проводятся во имя дружбы, взаимопонимания и доверия между народами.

— Из-за судейского произвола наша сборная по художественной гимнастике впервые за долгое время осталось без золота. Как чувствуют себя девушки и тренерский штаб?

— Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувстуют себя обескураженными несправедливостью. Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на нее так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, — было бы другое дело, но она сделала все действительно без ошибок. И ее конкурентка действительно сделала тяжелую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призером, но судьи решили иначе.

И, конечно, это было очень обидно, очень неприятно — и Дине Авериной, и ее сестре Арине, и всем-всем-всем, кто болел, кто смотрел их по телевизору, и конечно, тренерам, и всем специалистам, которые работали вместе с командой (в том числе врачам, массажистам), и, конечно, руководству нашего спорта — и Олимпийскому комитету, и Министерству спорта РФ. Это была такая общая пощечина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам.

— Олимпиада — значимое событие в общественной жизни страны. Ощущалась ли поддержка со стороны ОКР и руководства страны?

— Со стороны руководства мы всегда ощущаем мощную и серьезную поддержку. Такого внимания к спорту, которое уделяется в нашей стране, вряд ли можно встретить в других странах, где спортсмены и их родители платят за все поездки на соревнования и за участие в турнирах. У нас такого нет, обычно все реализуется на уровне спортивных школ или сборных команд при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета, которые всегда принимают активное участие в финансировании поездок, экипировки и др., необходимых для спорта высших достижений. За это им огромное спасибо.

— Каково дальнейшее развитие олимпийского движения в России? Какие задачи ставятся на следующий этап?

— Те задачи, которые поставил Пьер де Кубертен, — «Преодолей себя!» и «Выше, быстрее, сильнее» — это девиз на все времена.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.