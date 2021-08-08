Арина Аверина считает, что сборной России по художественной гимнастике придержали оценки
07:22
Четырехкратная чемпионка мира Арина Аверина прокомментировала выступление российских спортсменок в групповом многоборье Олимпиады-2020.
«За первый вид, кажется, придержали оценки. Но наши девчонки все равно молодцы. Они сделали все, что могли», — приводит слова Авериной ТАСС.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла и завоевали серебряные медали. Золото у сборной Болгарии, замкнули тройку призерок итальянки.
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