Теряем одного олимпийца за другим. Наша заявка сокращается

Уже семь спортсменов из предварительного состава команды ОКР не смогут стартовать в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) 6 июля после долгих консультаций со всероссийскими спортивными федерациями опубликовал список из 335 спортсменов, которые отправятся в Токио. Не прошло и двух недель, но мы из-за непредвиденных обстоятельств лишились целого ряда спортсменов из этой заявки. Мельдоний, травмы, нежелание лететь в Японию, «приветы» от ВАДА... Хотелось бы, чтобы этот негативный новостной поток поскорее закончился.

Надежда на CAS

Началось все с гребцов. Никита Моргачев и Павла Сорин сдали положительный тест на мельдоний во внесоревновательный период. Вскрытие пробы Б подтвердило наличия запрещенного препарата в их организме. Это привело не только к исключению Моргачева и Сорина, но и к отсутствию всей парной четверки в Токио. Вместо отстраненных могли выступить Александр Матвеев и Никита Еськин, но руководство сборной сочло их уровень подготовки недостаточным.

«Тренерский совет Федерации гребного спорта России глубоко проанализировал результаты тренировок двух возможных запасных в команде и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам», — говорится в сообщении на сайте Международной федерации гребного спорта (FISA).

Таким образом, российская четверка парная, в состав которой также были включены Артем Косов и Николай Пименов, на старт в Токио не выйдет.

В середине недели пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были временно отстранены Международной федерацией плавания (FINA). Причина — доказательства ВАДА, полученные при исследовании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Это очень странно. Все-таки база LIMS уже очень давно находится в распоряжении чиновников ВАДА (четыре года — неофициально, два — официально). К тому же в апреле 2020 года ВАДА публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS и указанные дела должны были передать в соответствующие международные спортивные федерации.

ВАДА и FINA еще год назад обладали необходимой информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел, но почему-то сделали это только накануне Игр. Тем не менее Андрусенко и Кудашев остаются в заявке на Олимпиаду-2020. Они смогут оспорить отстранение в выездной бригаде CAS. Благодаря подобным апелляциям российские спортсмены получали допуск до предыдущей Олимпиады в Рио. Например, Юлия Ефимова и Ильнур Закарин.

Андрусенко и Кудашев допущены до участия в Олимпиаде в Токио

Андрусенко (в девичестве Попова) — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Кудашев завоевывал серебряную и бронзовую медали чемпионата мира. В Токио 25-летний пловец планировал выступить на дистанции 200 м баттерфляем (плюс пригодился бы в комбинированной эстафете 4х100 м), 30-летняя Андрусенко — в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Мусэрский, Власов, Касаткина...

Есть потери и в теннисе. Дарья Касаткина, которая в этом году набрала неплохую форму (два титула + финал в Бирмингеме), решила пропустить Игры по ряду личных причин (в том числе из-за страха заразиться коронавирусом). По мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, Касаткину должна была заменить Светлана Кузнецова, но двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» отказалась от предоставленной возможности (травмы не позволяют уроженке Санкт-Петербурга играть на должном уровне).

В женском парном разряде у нас будет одна пара вместо двух. Вера Звонарева не сможет принять участие в Играх после углубленного медицинского обследования (по словам вице-президента ФТР Алексея Селиваненко). Это обстоятельство разбило их дуэт с Еленой Весниной. В итоге олимпийская чемпионка Рио-2016 Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой (вместе они недавно дошли до финала Уимблдона), а первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сосредоточится только на одиночном разряде.

Веснина, которая совсем недавно вернулась после декретного отпуска, может сыграть в Токио в одиночном и парном разрядах и в миксте (говорит, что сил хватит). По крайней мере сейчас их дуэт с Асланом Карацевым — самый рабочий вариант. Вместе они доходили до финала «Ролан Гаррос».

В игровых видах спорта мы могли потерять целую команду. Женская сборная России по регби-7, впервые в истории пробившаяся на Игры, едва избежала вспышки коронавируса. COVID-19 был обнаружен у массажиста команды, а вся команда была изолирована на два дня. За это время наши девушки сдали по несколько ПЦР-тестов, и все они оказались отрицательными. Угроза миновала.

Напомню, что ранее наши волейбольные сборные лишились двух лидеров. Женская потеряла Татьяну Кошелеву (по неизвестным причинам), мужская — Дмитрия Мусэрского.

— Травма, — подчеркнул «СЭ» Мусэрский. — Я приехал с ней на Лигу наций. Там усугубил. Рецидив. Я тренировался, играл и желал поехать на Олимпиаду очень сильно. Была цель сыграть в Японии хорошо. Переживал из-за этой травмы довольно серьезно. Да что там говорить, до сих пор не отпустило. Не буду лукавить, морально мне очень тяжело. Знаю свои возможности, форму. Но случилось вот такое.

В нашей сборной потерю Мусэрского можно разве что сравнить с отсутствием в Токио Романа Власова (двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе не смог выйти в финал российского отбора), Александра Лесуна (чемпиону Рио в современном пятиборье отобраться на Игры помешали травмы и перенесенный коронавирус) и Варвары Субботиной (нашу талантливую синхронистку ждет операция из-за повреждения барабанной перепонки). Справедливости ради — Кошелевой, Мусэрского, Власова, Лесуна и Субботиной уже не было в заявке ОКР от 6 июля.

Наконец, в воскресенье стало известно, что Игры из-за травмы пропустит чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по баскетболу 3х3 Мария Черепанова. В итоговой заявке ее заменила Евгения Фролкина.