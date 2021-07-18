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Допинг

Российские пловцы Андрусенко и Кудашев допущены до участия в Олимпиаде в Токио

20:22
Александр Кудашев. Фото ВФП
Александр Кудашев. Фото ВФП
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С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева снято временное отстранение по делу о нарушении антидопинговых правил, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Таким образом, они смогут выступить на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС 18 июля.

«Сняли, все в порядке, все хорошо, — сказал Сальников. — Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали».

Решение об их отстранении ранее было принято на основании доказательств, предоставленных ВАДА, полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

30-летняя Андрусенко — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. 25-летний Кудашев — серебряный и бронзовый призер чемпионата мира.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Евгений Петров все материалы автора

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