Россия продолжает терять звезд. Понкрашов и Черепанова не сыграют на Олимпиаде

В заявке нашей сборной в Токио-2020 — новые изменения из-за форс-мажора.

Сборная России по баскетболу 3х3 определилась с окончательными составами на Олимпийские игры. В заявке мужской сборной не произошло изменений относительно списка спортсменов, опубликованного на сайте Олимпийского комитета России (ОКР) 6 июля. Чемпион Европы и призер Игр-2012 в Лондоне по баскетболу 5х5 Антон Понкрашов не смог вытеснить из топ-4 Илью Карпенкова, Кирилла Писклова, Александра Зуева и Станислава Шарова (последние двое играют исключительно в баскетбол 3х3). 35-летний Понкрашов — первый кандидат на замену (до 23 июля возможны замены по медицинским показателям).

Потеряли MVP

А вот в женской сборной замена все-таки произошла. Многоопытная Мария Черепанова, выигравшая чемпионат Европы и Европейские игры по баскетболу 3х3, уступила место в заявке Евгении Фролкиной. Генеральный менеджер женской сборной Игорь Кочарян объяснил «СЭ», что причина замены — травма. По его словам, Черепанова подвернула голеностоп на контрольных матчах во Франции. В итоге она так и не успела восстановиться, хотя участвовала в тренировочном процессе на заключительном сборе во Владивостоке. Более того, три дня назад, давая интервью телеканалу из Сыктывкара (играет за местную «Нику»), Мария была уверена, что поедет в Токио.

Не попала в состав и Александра Столяр, которая последние годы была неотъемлемой частью сборной России по баскетболу 3х3. Форвард МБА помогла команде выиграть чемпионат мира-2017 в Амстердаме и чемпионат Европы-2017 в Нанте. Не будет в Токио и главной звезды по баскетболу 3х3 — Анны Лешковцевой. Самый ценный игрок (MVP) ЧМ-2017 перенесла операцию этим летом и не успела восстановиться к сборам. Объективно с Лешковцевой и Черепановой у нас было бы больше шансов на медали, но травмы — неотъемлемая часть баскетбола.

— Мне потребовалось сделать операцию [на колене], откладывать дальше уже было нельзя, поэтому не смогла принять участие в сборах национальной команды 3х3, — отметила «СЭ» Анна Лешковцева. — Успею восстановиться к началу клубного сезона. Тем более что он стартует только в октябре. Достаточно времени на реабилитацию.

Без фаворитов

При этом Анна Лешковцева уверена, что у женской сборной вполне конкурентоспособный состав в Токио.

— Все девочки давно находятся в системе баскетбола 3х3, не думаю, что у них будут проблемы с пониманием игры, — продолжила защитник МБА. — Молодые, азартные, готовы на жесткую борьбу. Будут ли шансы на медали без меня и Черепановой? Надеюсь на это. Шансы всегда есть, главное их реализовать. Буду болеть за наши команды, постараюсь не пропустить трансляции матчей.

Напомним, что в Токио пройдет первый в истории олимпийский турнир по баскетболу 3x3. В мужском и женском турнире примут участие всего по восемь команд. По мнению президента Российской федерации баскетбола, главы комиссии ФИБА по баскетболу 3x3 Андрея Кириленко, шансы на медали есть у всех участников Игр.

— Мы квалифицировались в Токио, и у обеих команд есть шанс проявить себя с лучшей стороны, — говорил Кириленко «Известиям». — Баскетбол 3х3 уникален тем, что здесь пока нет явных фаворитов. На Олимпиаде будет высокое давление, все-таки медали разыгрываются впервые. Кто и как справится с ним, большой вопрос. Так что у всех восьми команд — как у женщин, так и у мужчин — равные шансы на призовые места.

Женская команда ОКР

Игроки: Юлия Козик («Динамо», Курск, 24 года, 177 см), Анастасия Логунова (МБА, Москва, 30 лет, 192 см), Евгения Фролкина («Динамо» К, 23 года, 183 см), Ольга Фролкина («Динамо» К, 23 года, 183 см). Генеральный менеджер — Игорь Кочарян. Главный тренер — Александр Дирацуян. Врач — Игорь Губченко.

Мужская команда ОКР

Игроки: Александр Зуев («Гагарин», Химки, 24 года, 193 см), Илья Карпенков («Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда, 24 года, 204 см), Кирилл Писклов («Уралмаш», Екатеринбург, 24 года, 192 см), Станислав Шаров («Гагарин», 26 лет, 191 см). Главный тренер — Владимир Агабабьян. Врач — Игорь Дьяконов.