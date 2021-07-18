«СЭ» насчитал в олимпийских заявках иностранных команд три десятка экс-россиян.

Победы российских спортсменов под чужими флагами — явление привычное. На Олимпиаде в Токио, которая формально стартует уже 21 июля, за иностранные сборные будут выступать несколько десятков россиян. Они по разным причинам предпочли сменить спортивное гражданство. «СЭ» приводит список спортивных эмигрантов и оценивает их шансы на успех. Тем более что формально сборной России не будет — чем это не повод поддержать не только команду ОКР, но и тех, кто выступает за другие страны?

Борцы могут помешать россиянам брать золото

Неудивительно, что при высокой конкуренции в составе сборной России и огромной популярности борьбы на Кавказе по всему миру разбрелись десятки представителей этого вида спорта. До Олимпиады в Токио добрались восемь экс-соотечественников:

· Артур Омаров, Чехия

· Исмаил Мусукаев, Венгрия

· Магомедмурад Гаджиев, Польша

· Магомедхабиб Кадимагомедов, Белоруссия

· Борис Макоев, Словакия

· Магомедгаджи Нуров, Македония

· Айаал Лазарев, Киргизия

· Альберт Саритов, Румыния

Среди них немало претендентов на медали и золото. Так, на последнем чемпионате мира 2019 года призерами были четверо — Мусукаев, Гаджиев и Нуров. Кадимагомедов — чемпион Европы. Макоев четыре года назад был вице-чемпионом мира, а на Евро-2020 взял бронзу. Саритов в свои 36 лет — человек заслуженный, он действующий бронзовый призер в вольной борьбе, тогда он уже представлял Румынию. А в 2011-м взял бронзу на чемпионате мира за Россию. Словом, медали тут будут наверняка, вопрос — сколько и помешают ли они россиянам. В случае с действующими призерами ЧМ Мусукаева, Гаджиева и Нурова надо понимать, что победителями в их весовых категориях на том турнире стали россияне.

Гимнастика

Здесь тоже все просто — гимнастов в России столько, что не вывалиться за российский помост нереально. Особенно если хочешь осуществить олимпийскую мечту, а не ездить по этапам Кубка России. В случае с художественной гимнастикой к золоту это не приближает примерно никак, но дает шанс хотя бы на какую-то медаль. Здесь наше эмигрантское представительство следующее:

· Лидия Яковлева, Австралия

· Екатерина Веденеева, Словения

· Арина Цицилина, Белоруссия

· Елизавета Плетнева, США

И Яковлева, и Веденеева, и Цицилина брали титулы на юношеских Олимпийских играх, или Европейских играх, или хотя бы этапах Кубка мира, но бороться за медаль с сестрами Авериными и сборной России всего в двух олимпийских видах — индивидуальном и командном многоборье — им будет трудно.

В спортивной гимнастике есть соревнования на отдельных снарядах. Здесь, учитывая непредсказуемость и плотность среди нынешних топов, могут быть варианты. Но вряд ли нероссийские русские вмешаются в распределение наград.

· Матвей Петров, Албания

· Иван Тихонов, Азербайджан

· Михаил Кудинов, Новая Зеландия

· Марина Некрасова, Азербайджан

В честь Кудинова даже в свое время назвали один из элементов, но в 30 лет уроженец Владивостока вряд ли принесет Новой Зеландии высокие места. Тихонов и Некрасова, переехавшие в Азербайджан, могут выиграть разве что на Играх исламской солидарности (что Некрасова и делала). А вот Петров, выбравший экзотичную Албанию, является чемпионом Европы на коне. Правда, на чемпионат 2020 года в Турции послали делегации лишь 20 сборных, и никого из участников олимпийского финала там не было.

Шанс в легкой атлетике

Особняком стоит сборная Казахстана по теннису, которая почти полностью состоит из бывших россиян: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова и Андрей Голубев. Путинцева и Бублик в топ-40 мирового рейтинга, а на Олимпиаде может выстрелить кто угодно. Фаворитами никто из наших казахстанцев не является, но пройти далеко в сетке они могут.

В синхронном плавании за Белоруссию будет выступать москвичка Дарья Кулагина, но в дуэтах среди бывших советских республик в медалях скорее будет Украина, чем белоруски — им не светят высокие места.

Мария Уголькова, переехавшая в молодости в швейцарский Лугано, куда пригласили ее маму-тренера, была в шаге от финала чемпионата мира на 200 метрах комплексом. Ее появление в восьмерке сильнейших в Токио уже будет успехом.

А вот еще одна представительница бывшего Советского Союза, велогонщица Ольга Забелинская, — персонаж уникальный. Она едет на Олимпиаду в 41 год от Узбекистана. В прошлом у нее были серебро Рио и допинговая дисквалификацию. Переезд в Среднюю Азию случился после того, как Ольга поняла, что за Россию выступать будет трудно и по физическим, и по политическим причинам. И хотя она дочь олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова, достать до золота действующей вице-чемпионке в гонке с раздельным стартом будет архисложно. Ее гонка — скорее за достойное участие, чем за победу.

Еще два россиянина представляют обедневшую нынче для нашей страны легкую атлетику. Это метатели молота брат и сестра Маргиевы, Сергей и Залина (выступающая под фамилией Петривская). В детстве они вместе с отцом-тренером Сосланом переехали в Молдавию. У Залины явно получается лучше — на Олимпиаде-2016 она была пятой, на чемпионате мира-2019 в Дохе — четвертой. Пора брать хотя бы бронзу.