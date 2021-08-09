Героев Токио-2020 встретили в Москве с гимном и флагом

На Васильевском спуске прошла церемония торжественной встречи российских олимпийцев, вернувшихся из Токио

«Золотой рейс» с членами олимпийской сборной, вернувшимися из Японии, приземлился в столичном аэропорту Внуково около 16 часов по московскому времени. Спортсменов тут же рассадили по двухэтажным автобусам с открытым верхом и отправили в самое сердце столицы — к стенам Кремля.

— Эй, давайте веселее, вы чего! — кричит случайным прохожим синхронистка Александра Пацкевич с верхнего этажа, пока колонна сворачивает на Большой Москворецкий мост. Там атлетов уже ждут.

Мурашки по телу

Над токийскими аренами в честь побед россиян 20 раз звучала классическая мелодия Чайковского, но теперь их поздравляют гимном страны, который поют все хором.

— Безумно приятно выходить на эту сцену, — говорит синхронистка Светлана Ромашина, ставшая в Токио семикратной олимпийской чемпионкой. — Даже когда нас встречали в аэропорту, на автобусе уже было написано «Команда России» — долгожданные слова. Страна ждала нас, и это очень приятно. Когда мы пели гимн, по телу шли мурашки. А еще у меня была возможность взять с собой на сцену дочку, это приятно вдвойне.

— Чем пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина отличается от семикратной?

— Ничем. То, что на шее висят медали, не так важно. На самом деле все самое главное остается внутри, в сердце.

А флаг России доверили поднимать прыгунье в высоту Марии Ласицкене — обладательнице нашего первого легкоатлетического золота за девять лет. Для нее это стало очень приятным сюрпризом.

— Я даже и не знала об этом, для меня это полная неожиданность! — воскликнула Ласицкене после церемонии. Конечно, рада, что именно мне выпала такая честь. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня здесь. Не ожидала, что будет столько энергии, искренней любви. Продолжайте болеть за нас, это очень помогает.

— Ваш путь к этой медали вышел очень долгим.

— Но от этого она только ценнее. Намного ценнее, чем могла бы быть в какой-нибудь другой параллельной вселенной. Потому что потрачено очень много сил, энергии. Мы шли к цели, несмотря ни на что, не оборачиваясь. Верили в себя, в свои силы, что мы справимся.

— Уже пришло осознание, что вы стали олимпийской чемпионкой?

— По-моему, еще нет (смеется). Пока я просто наслаждаюсь моментом, эта награда очень тяжелая во всех смыслах. Счастлива, что у нас с тренером получилось ее выиграть.

Дина — первая!

На сцену один за другим выходили важные государственные люди: министр спорта Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента России Игорь Левитин. Пела группа «Любэ», выступали другие ансамбли.

Но главными в этот вечер, конечно, были спортсмены. И, пожалуй, наибольшее внимание как прессы, так и болельщиков вызвали гимнастки Арина и Дина Аверины. «Первая!» — неслось из толпы, когда Дина вышла к микрофону.

— Спасибо, что поддерживаете нас, — улыбаясь, сказала Дина со сцены. — За всеми успехами стоит труд множества людей. Это наши тренеры — Ирина Александровна Винер, Вера Николаевна Шаталина, Ирина Борисовна Зеновка. А также хореографы, врачи, все специалисты федерации. Еще родители, родные и близкие и, конечно, наши болельщики. Без вас не было бы ни побед, ни нас, ни вообще спорта. Еще раз спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю нашу команду.

А когда Аверины спустились со сцены, они надолго попали в окружение поклонников. Автографы, фотографии, интервью. При этом, как рассказала Дина, возможность продолжения карьеры они с сестрой пока не обсуждали ни с кем из тренеров, и пока сестры уходят в бессрочный отпуск.

— Даже не ожидала такого, — сказала Аверина «СЭ». — Что придет столько людей и что так будут нас поддерживать. Спасибо всем, в Японии этого очень не хватало. Конечно, приятно увидеть флаг и услышать гимн. Нам ведь даже говорить слово «Россия» было нельзя. Но теперь мы на родине, я очень рада. Когда я увидела так много людей, которые пришли нас поддержать, у меня сразу поднялось настроение, и даже захотелось идти дальше. Но пока я готова только отдохнуть. Очень счастлива видеть родных — мы не могли с ними общаться, сидели на закрытой базе, нас никуда не выпускали. А теперь наконец-то свобода! Что хотим, то и делаем. Сначала, конечно, поедем домой.

— Мир художественной гимнастики бурлит третий день. Как вы чувствуете себя в самом эпицентре?

— Мне кажется, что если бы я выиграла, то мне бы меньше людей писало (смеется). Присылали слова поддержки, и это продолжается до сих пор. Нас отмечали на фото, присылали видео и даже посвящали стихи. Сейчас в новостях художественная гимнастика на первом месте, и про нее будут знать чуть больше, чем раньше. Это же круто.

Конечно, вниманием были не обделены и другие атлеты. Огромная группа поддержки приехала к боксеру Альберту Батыргазиеву, только и успевали фотографироваться с фанатами синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, волейболисты Егор Клюка, Олег Стояновский и многие, многие другие. Спортсмены, их родные, тренеры, болельщики — над Красной площадью витал дух нового олимпийского девиза: «Быстрее, выше, сильнее, вместе».