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На самом деле, Россия победила на Олимпиаде! По мнению обозревателя «СЭ»

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 15:45
Артур Далалоян, Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин. Фото Getty Images
Артур Далалоян, Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин. Фото Getty Images
Теги:
Как в нынешних условиях оценивать результат наших олимпийцев в Токио.

Когда в воскресенье мой 16-летний сын под впечатлением от церемонии закрытия Игр и вообще более чем двухнедельного боления за наших на Олимпиаде прислал мне ссылки на этот клип в TikTok, к горлу подкатил ком.

@andreiidima

Падали и поднимальсь? #? #russians#олимпиада #russiantiktok #10песенчемпионов #россиятоп #олимпиада2020#токио2020#гимнроссии #гимнссср#флагроссии

? оригинальный звук —???

У меня, «продукта» 70-х годов прошлого века, видевшего множество великих побед и досаднейших поражений советских и российских атлетов в разных видах и имеющего свой личный немалый опыт профессионального спортсмена! Пусть и не олимпийский.

8&nbsp;августа. Токио. Россия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 25:30. Владлена Бобровникова (слева).Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?

О спорт, ты — война

Нас пытались (именно пытались, я настаиваю, потому что ничего из этой затеи не получилось — все знали, представители какого государства стояли на пьедестале почета под музыку Чайковского) лишить флага и гимна. А видео с его исполнением коллективами и солистами из разных уголков Российской Федерации в честь триумфаторов Токио — словно квинтэссенция того, что происходило в стране на протяжении всех Игр. В абсолютно подавляющем большинстве люди сплотились вокруг нашей команды, до слез переживали за ее успехи и неудачи. К сожалению, не знаю авторов идеи клипа, но аплодирую им.

Еще перед Пхенчханом-2018 началась дискуссия — стоит ли вообще россиянам отправляться на Олимпийские игры в, по сути, нейтральном статусе. Спустя три года она разгорелась с новой силой. Понимаю, но не принимаю позицию сторонников бойкота. Уже писал в день старта Олимпиады и остаюсь при твердом убеждении — Россия ехала в японскую столицу на спортивную войну. И выиграла ее!

Вспомните, как взрывались задницы у западных СМИ, чиновников и отдельных атлетов после наших побед. Сколько желчи и ненависти исходило от этих господ в такие моменты! Да только ради этого следовало ехать в Токио! Каждый наш успех, каждое доказательство силы, воли, характера оказывалось для США, Великобритании и их союзников словно ударом серпом по тестикулам.

7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.

«Вас здесь быть не должно», — заявила в середине Игр американка Меган Калмо из академической гребли после сенсационного серебра Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойке. Вот он, лейтмотив высказываний и действий Запада на протяжении всей Олимпиады. Уколы представителей США и Британии в адрес нашего чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Сумасбродные заявления главы USADA, клинического русофоба Трэвиса Тайгарта, называвшего победы россиян «фильмом ужасов» и призывавшего вопреки правилам ВАДА открыть информацию о тестировании российских спортсменов. Провокации на пресс-конференциях и в микст-зонах. Необъективность арбитров в боксе, водном поло, дзюдо, пляжном волейболе, гимнастике. Мегазасуживание сестер Авериных и «групповичек» по гимнастике художественной. Множество других инцидентов и колких высказываний в адрес России и ее атлетов. Это «аргументы» той стороны. «О спорт, ты — мир!», говорите?

Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и&nbsp;Дина Аверина.10 главных российских героев Олимпиады-2020. Дина Аверина тоже в этом списке

Мы гордимся тобой!

Наш ответ оказался простым, но крайне эффективным. Выдержка, стойкость, спортивное мужество парней и девушек, сражавшихся, не обращая внимания ни на травмы, ни на предвзятость рефери. И как итог — победы, победы, победы.

Наш человек устроен так, что открыт и дружелюбен к любому, но очень тонко чувствует несправедливость. Когда его пытаются не по делу прижать к ногтю, он ощетинивается, достает из себя то, о чем сам раньше не догадывался, и идет напролом к своей цели. Отсюда — 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые медали, всего 71. По каждому виду наград перекрыт результат Рио пятилетней давности — тогда из Бразилии привезено соответственно 19, 17, 20, в сумме — 56. К тому же по общему числу медалей лучший показатель (90) был в уже далеких Афинах-2004.

Верю, что когда-нибудь информационные атаки на Россию прекратятся. Верю, что будем соревноваться под своим триколором и в честь побед станет звучать гимн РФ. Верю в скорое восстановление в правах всех наших видов спорта, в первую очередь легкой атлетики. Верю, как верил в сборную на Играх в Токио.

Ребята, вы — победители! Чувство гордости за вас и за державу — одно их самых эмоциональных и приятных чувств, которые испытывали в конце июля — начале августа россияне от Калининграда до Владивостока! Ваш пример, не сомневаюсь, приведет в ДЮСШ тысячи мальчишек и девчонок, смотревших на подвиги сборников на Олимпиаде-2020. Это тоже станет большой победой! Так держать, не отступать и не сдаваться!

Впрочем, в том, что будет именно так, сомнений нет. И мы еще не раз услышим от вас, стоящих на высшей ступени пьедестала:

«Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

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