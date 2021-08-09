В понедельник золотым рейсом из Токио с Игр-2020 прибыла последняя часть нашей делегации. Прямо из аэропорта спортсмены, тренеры и руководители отправились на Васильевский спуск.

Центральным эпизодом чествования спортсменов в центре Москвы стало совместное исполнение гимна России и поднятие флага нашей страны — эту почетную миссию доверили олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Напомним, что наши национальные символы были запрещены в Токио из-за санкций ВАДА. Но сложные условия и давление Запада не помешали успешному выступлению россиян на Играх, где завоевана 71 награда.

— Мы вернулись не просто командой, а командой героев. Герои — все наши олимпийцы, а не только те, кто завоевал медаль, — отметил на церемонии глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

— Сейчас вы получите свою большую порцию любви и успеха, — заметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. — Дальше будет самый волнительный момент — вручение наград от президента, а затем — планомерная работа.

Дина Аверина, серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике: «Здорово увидеть флаг и услышать гимн. Ведь в Токио нам даже говорить слово «Россия» было нельзя».

Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Страна ждала нас, и это очень приятно. Когда мы пели гимн, по телу бежали мурашки».

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать».