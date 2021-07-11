Две трети медалей Токио-2020 недоступны России. 785 наград разыграют без нас

Цель наших олимпийцев — 70 наград и место в первой тройке командного зачета. Реально ли это?

На этой неделе стали известны практически все списки участников Олимпиады в Токио, и о медальных раскладах теперь можно говорить более предметно. Конечно, еще будут снятия из-за травм и положительных ковид-тестов. Будут приятные и не очень сенсации, которые сейчас невозможно спрогнозировать. Но основные расклады понятны, и мы слишком долго ждали эти Игры, чтобы лишить себя удовольствия погадать, чем для сборной России закончатся крупнейшие соревнования пятилетия.

Напомню, что мы везем в Токио 335 спортсменов. Официальная задача для них — завоевать порядка 50 медалей и занять третье место в командном зачете. Всего на ОИ-2020 разыгрываются рекордные 339 комплектов наград (в общей сложности 1079 медалей с учетом сдвоенных третьих мест в единоборствах). Реальна ли цель, поставленная перед нашими олимпийцами, и не слишком ли много в нашей заявке заведомых «туристов»?

Медали на Олимпиадах за последние 25 лет.

В первую очередь надо сказать, что из-за итогов отборочных турниров и особенностей регламентов соревнований мы в принципе будем бороться менее чем за треть разыгрываемых в Токио наград. Больше 294 медалей нам не завоевать, даже если каждый наш участник поднимется на подиум. Этого точно не будет, хотя мы верим в каждого из наших спортсменов. Да и рекорд, установленный в Рио американцами, пока достиг отметки всего в 221 медаль. Мы в 2016-м в сильно сокращенном составе остановились на цифре 56. Сейчас заявка у нас помощнее, но и конкуренты не стоят на месте.

Медальные розыгрыши в Токио-2020.

Легенда: Россия — участие наших спортсменов (мужчины + женщины + микст или открытый класс). Комплекты — всего комплектов медалей. Медали — сколько медалей разыгрывается в общей сложности (без учета нештатных ситуаций с дележом призовых мест). Максимум — максимально возможное количество наград, которое могут завоевать российские спортсмены.

Очевидно, что сейчас итог менее 50-55 медалей станет провалом, а результат в 70 или больше наград — подвигом. Но важнее, чем количество подиумов, возможно, окажется итоговое место в командном зачете. Понятно, что с США и Китаем бороться бесполезно, но станем ли мы конкурентоспособными в борьбе с британцами, французами, немцами и японцами за третью строчку? И здесь надо понимать, что 50 и даже 60 наград вовсе не гарантируют места тройке. Теоретически для топ-3 может оказаться мало даже 70 медалей (при условии недостаточного количества первых мест). Впрочем, четвертый результат с учетом такого же места россиян в Рио может быть воспринят нормально, а вот пятая позиция — это уже худшая позиция в истории летних Олимпиад, и это крайне нежелательно.

Все прогнозы пока указывают, что результат в 70 наград для России более чем реален. Но не будем тыкать пальцем в небо, а пробежимся по всем видам спорта, где более-менее очевидны наши амбиции. Причем пробежимся максимально жестко, без надежд на то, что нам будет благоволить удача. Как показывает опыт, предыдущие успехи и титулы на Олимпиадах ничего не значат, случиться может все что угодно.

Однако уровень наших спортсменов понятен, и на что они должны ориентироваться — тоже. Мы желаем всем им воплотить в жизнь свои планы и мечты, но в своих прогнозах постараемся быть максимально суровыми. Это лучше, чем потом сокрушаться по поводу несбывшихся ожиданий. Итак, напомню, что нас нет в серфинге, скейтбординге, бейсболе, софтболе, классическом баскетболе, хоккее на траве, футболе, гольфе, парном настольном теннисе и легкоатлетических эстафетах. В остальном расклад примерно таков.

Суровый медальный прогноз на Токио-2020. Вариант «СЭ».

Детали:

Бадминтон (4 участника)

Любая медаль пары Иванов/Созонов будет большим успехом. Пессимистический сценарий — без наград

Баскетбол 3х3 (две команды)

У женщин наша команда претендует на медали. Может произойти всякое, но надежда хотя бы на бронзу здесь вполне обоснованна.

Бокс (11 спортсменов)

В нашей заявке — четыре чемпиона мира, мы присутствуем в 11 категориях из 12. Если все это не принесет России хотя бы одного золота и нескольких медалей другого достоинства, будет очень странно.

Велоспорт (18 спортсменов в 4 дисциплинах)

Главные наши надежды — на трек, где есть титулованные Денис Дмитриев, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Медали здесь реальны, но не факт, что золотые.

Водное поло (одна команда)

Наши девушки в последние годы стабильно третьи в Мировой лиге. Был, конечно, вылет в четвертьфинале ЧМ-2019, но хочется верить в хорошее.

Волейбол (две команды)

Итоги последних розыгрышей Лиги наций оптимизма не добавляют, но накануне домашнего ЧМ мужчинам должно, наконец, повезти.

Пляжный волейбол (3 пары)

У нас в заявке — действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Если от них не ждать медалей, то от кого?

Борьба (17 спортсменов в трех дисциплинах)

Этот вид спорта — одна из наших главных ставок в Токио. В Рио у борцов было 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Сейчас должно бы как минимум не хуже, а может, и лучше.

Гандбол (одна команда)

Верим в успех команды, в составе которой 8 олимпийских чемпионок, но риск неудачи после пятого места на ЧЕ слишком велик. Лучше пусть успех гандболисток станет приятным сюрпризом.

Гребля на байдарках и каноэ (15 спортсменов)

В нашей заявке — призер пяти последних чемпионатов мира и претендент на медаль Токио Олеся Ромасенко. Остальным россиянам бороться за подиум будет очень сложно.

Гребной слалом (2 спортсмена)

Павел Эйгель — бронзовый призер ЧМ-2018, но вряд ли это дает основания надеяться на чудо в Токио-2020.

Академическая гребля (14 спортсменов)

Увы, любое призовое место россиян будет приятной неожиданностью.

Дзюдо (13 спортсменов)

На двух последних Олимпиадах наши дзюдоисты выступали успешно, а вот на ЧМ-2019 у них не получилось взять ни одного золота. На родине дзюдо, в Токио, понадобятся все силы, но медали должны быть наверняка.

Карате (1 спортсменка), конный спорт (5 спортсменов) и настольный теннис (3 спортсмена)

Тут участие точно важнее, чем победа.

Легкая атлетика (10 спортсменов)

Любой из нашей санкционной десятки способен завоевать медаль, но конкуренция крайне высока. Та же Мария Ласицкене накануне Олимпиады испытывала серьезные проблемы со здоровьем и оставалась в тени украинских прыгуний.

Парусный спорт (6 спортсменов)

Самый загадочный олимпийский вид спорта, и в Рио-2016 у нас даже была здесь медаль. Но сейчас явных претендентов на награды в нашей заявке выделить сложно.

Плавание (37 спортсменов)

На ЧМ-2019 у россиян были 3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. С поправкой на олимпийскую программу 2 + 5 + 5 — вполне адекватные надежды на нашу самую большую сборную.

Прыжки в воду (7 спортсменов)

В Рио-2016 наши прыгуны не завоевали ни одной награды. Есть риск, что так будет и сейчас, хотя потенциал у нашей сборной неплохой.

Прыжки на батуте (4 спортсмена)

Дмитрий Ушаков — призер Олимпиады-2016, но китайцы в этом виде спорта слишком сильны, и планировать опередить их — это, наверное, чрезмерный оптимизм.

Стрельба (17 спортсменов)

Медали здесь, безусловно, будут. Вопрос — какого достоинства. В Рио мы так и не дождались от наших очень сильных стрелков первых мест. А на этот раз расклады смешает еще олимпийский дебют командных соревнований.

Регби-7 (одна команда)

Судя по результатам последних розыгрышей Мировой серии, у наших девушек пятая-шестая команда мира. Призовое место будет серьезным шагом вперед.

Синхронное плавание (один дуэт, одна команда)

Здесь без вариантов два золота. Любой другой результат — очень неприятный сюрприз.

Скалолазание (3 спортсмена)

Юлия Каплина — призер чемпионатов мира в лазании на скорость. Но олимпийский формат предполагает многоборье, и нашему лидеру будет тяжело.

Современное пятиборье (3 спортсмена)

На последнем чемпионате мира Александр Лифанов бы вторым в олимпийской дисциплине, в которой у нас грандиозные традиции. Хотя и здесь никто не застрахован от повторения ОИ-2012, когда наши пятиборцы остались без наград.

Спортивная гимнастика (12 спортсменов)

У России очень сильная мужская команда, которая должна брать минимум два золота и на этом не останавливаться. Это одна из наших важнейших надежд на Токио-2020.

Стрельба из лука (4 спортсмена)

Есть шансы в командных соревнованиях, но все же медаль здесь будет приятным бонусом для наших болельщиков.

Теннис (10 спортсменов)

Считается, что олимпийские корты очень подходят для Даниила Медведева, хотя его форма и психологическое состояние на Уимблдоне не показались оптимальными. Пара Веснина — Карацев также в числе фаворитов ОИ в миксте. Так что здесь медали скорее будут, чем нет.

Триатлон (4 спортсмена)

Считается, что у нас есть шансы на медаль в эстафете, но претендентов примерно равного уровня слишком уж много.

Тхэквондо (4 спортсмена)

Конечно, корейцы, как всегда, суперфавориты. Но у нас в заявке два чемпиона мира — Владислав Ларин и Максим Храмцов, которые вполне способны бороться за медаль.

Тяжелая атлетика (2 спортсменов)

После отстранения Татьяны Кашириной особо надеяться здесь, увы, не на что.

Фехтование (18 спортсменов)

Россияне — фавориты в большинстве дисциплин. Вопрос только в том, на сколько нам хватит удачи. Медалей пять в этом виде спорта у нас должно быть наверняка, причем не менее двух — золотых. Для наших болельщиков турнир фехтовальщиков должен стать одним из самых приятных.

Художественная гимнастика (7)

Здесь тоже ждем полного триумфа — золота и серебра от сестер Авериных и титула от групповичек.

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