Какой статус у сборной России на Олимпийских играх-2020?

Хард-ROC для России на Олимпиаде: спортсмены отправятся в Токио без флага, гимна и права называться «сборной России».

Из-за допингового скандала Россия до декабря 2022 года дисквалифицирована от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это не полный запрет. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио, но в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.

Статус сборной на Олимпийских играх-2020

Сборная России будет выступать в статусе нейтральных спортсменов. То есть в Токио выступит сборная ROC (аббревиатура Russian Olympic Committee). Сборной Олимпийского комитета России можно использовать аббревиатуру ROC, но не полное название.

Флаг, гимн и форма сборной России на Олимпиаде в Токио

Флаг России можно увидеть только на трибунах, если с ним придут болельщики. В остальных случаях триколор на спортивных объектах и во время соревнований — под запретом. Спортсмены выступят под флагом ОКР. К слову, на флаге Олимпийского комитета изображен олимпийский огонь в цветах российского флага.

Гимн России заменит музыка Чайковского. На церемониях награждения, когда на пьедестале окажутся российские спортсмены, будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1. Изначально ОКР предложил заменить гимн «Катюшей», но МОК отказал.

На форме не должно быть флага России, но белый, синий и красный цвета разрешены. Поэтому за 100 дней до Игр официальный экипировщик олимпийской сборной ZASPORT представил форму в цветах российского флага.

Презентация формы сборной России на Олимпийские игры в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На предыдущих, зимних Играх ограничения были строже: в цвета российского флага нельзя было даже красить ногти.

Причины санкций для олимпийской сборной России

Арбитражный суд CAS в конце 2020 года постановил — российские сборники должны выступать в статусе нейтральных спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Это значит, что под нейтральным флагом спортсмены выступят не только в Токио, но и на следующей Олимпиаде в Пекине. При этом WADA добивалась дисквалификации на четыре года.

Причиной дисквалификации стал допинговый скандал. История допинговых обвинений в сторону российского спорта начались в 2014 году. Россию обвинили в поддержке на государственном уровне допинговой программы на Олимпиаде Сочи-2014. Обвинения основаны на показаниях бывших сотрудников Московской лаборатории, которые сбежали в США.

После череды расследований российской сборной пришлось отправиться под нейтральным флагом и в усеченном составе на Олимпиаду в Пхенчхане.

В конце 2020 года CAS вынес решение, которое не устроило ни ВАДА, ни РУСАДА. Суд постановил, что Россия должна выплатить штраф, а спортсменам придется выступать под нейтральным флагом в Токио и Пекине. Но в то же время CAS допустил к соревнованиям всех спортсменов, которые не дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Зимой 2021 года ВАДА и РУСАДА подтвердили, что не будут обжаловать решение CAS.

Можно не сомневаться, что на Олимпийских играх в Токио не будет странных процедур недопуска, как в Пхенчхане-2018, когда на Игры без объяснения причин не допустили лидеров сборной. Официально в Токио поедут 355 спортсменов. Всех точно допустят к соревнованиям, если те не попадут в новые допинговые скандалы.

Реакция мировых антидопинговых агентств на решение CAS

Представители мировых антидопинговых агентств заявили, что CAS не должен был сокращать срок дисквалификации:

— Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что агентство разочаровано решением арбитражного суда, поскольку четырехлетняя дисквалификация была бы более справедливой.

— Исполнительный директор антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстед поприветствовала сохранение запрета, но разочарована его сокращением.

— В USADA (США) назвали решение CAS слабым. «Это катастрофический удар по честности спорта и верховенству закона», — заявил глава американского антидопингового агентства Тревис Тайгарт.

РУСАДА также не полностью удовлетворено решением. По мнению агентства, суд учел не все аргументы российских юристов.

Как бы там ни было, кабинетные игры закончились. Пусть и под нейтральным флагом, российские спортсмены выступят на Олимпийских играх и станут одними из главных фаворитов.

Виктор Козлов