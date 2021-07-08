Олимпийские игры в пандемию: допуск болельщиков и другие карантинные меры

Иностранные болельщики не попадут на стадионы.

Олимпиада в Токио даже после переноса на год могла пройти без болельщиков. Но примерно за месяц до начала Игр организаторы сообщили, что болельщиков пустят на стадионы. Но только местных и со множеством ограничений. Для спортсменов и других участников Олимпийских игр также приняты карантинные меры.

Коронавирус в Токио

Из-за пандемии в Японии власти несколько раз вводили и отменяли режим чрезвычайной ситуации, как по всей стране, так и в отдельных префектурах, включая Токио. Последний раз власти ввели режим ЧС до 20 июня 2021 года.

После 20 июня власти Японии решили не продлевать режим ЧС, поскольку количество новых заражений коронавирусом снизилось. В начале июля ежедневные случаи заражения вирусом снизились и составляют 24% от максимальных показателей.

Количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в Японии идет на спад. Фото Reuters

Олимпийские игры в Токио обещают провести независимо от эпидемиологической ситуации. Но для безопасности введены строгие ограничения. Например, на Олимпиаду не попадут иностранные зрители. Но даже с таким решением согласны не все.

Японские врачи против зрителей и организаторов

Главный медицинский советник правительства Японии Оми заявил, что безопаснее провести Олимпиаду без зрителей. Оми обеспокоен распространением вируса внутри помещений, а также среди болельщиков, которые скапливаются в общественных местах после спортивных соревнований.

Несмотря на мнение врачей, Олимпийские игры-2021 пройдут со зрителями, хотя и с ограничениями. При этом решение о допуске болельщиков могут пересмотреть. Если ситуация с коронавирусом обострится, соревнования продолжатся без зрителей.

Как попасть на Олимпиаду в Токио?

Иностранных болельщиков не пустят на стадионы. Даже вакцинированных и с отрицательным тестом на коронавирус. Даже членов семей спортсменов. По словам организаторов, до введения карантинных ограничений иностранцы успели купить 600 тысяч билетов. Болельщики могут сдать билеты и вернуть деньги через официальных дилеров за границей. Но эти дилеры взимают комиссию — до 20% стоимости билета. Вернут ли эту комиссию — неизвестно.

Местные болельщики смогут посмотреть игры вживую. Сдавать ПЦР-тесты каждый раз не нужно, но есть масса других ограничений:

— до 10 000 зрителей на трибунах, но не более 50% вместимости. Если стадион вмещает 15 000, зрителей должно быть не более 7500;

— обязательное ношение маски на спортивном объекте;

— запрещено кричать, приветствовать спортсменов и даже громко говорить;

— после стадиона рекомендуется ехать домой, а не праздновать победу любимого спортсмена в общественных местах.

Карантинные меры для спортсменов и участников

На официальном сайте и в руководствах для спортсменов МОК сообщил о принятых мерах для профилактики COVID-19:

— более 80% жителей Олимпийской деревни получили вакцину от коронавируса;

— 70-80% сотрудников трансляторов и прессы прошли вакцинацию;

— организаторы учли опыт мировых спортивных федераций, изучили научные исследования и смогут обезопасить участников;

— перед вылетом из своих стран все участники должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус;

— спортсмены будут сдавать тесты каждый день;

— спортсмены не смогут покинуть Олимпийскую деревню;

— есть можно только в специальных заведениях;

— запрещено пользоваться общественным транспортом;

— спортсмены должны носить маски практически везде, кроме поля соревнований.

Главное о карантине на Олимпиаде в Токио