Золотая точка и олимпийские надежды. Пятиборцы завершили ЧЕ в Нижнем Новгороде

На домашнем чемпионате Европы по современному пятиборью сборная России выиграла золото в последний день турнира, а также серебро и две бронзы.

Меньше чем за две недели до старта летних Олимпийских игр в Токио в Нижнем Новгороде завершился чемпионат Европы по современному пятиборью, результаты которого оказались для российских спортсменов неоднозначными. С одной стороны, они не попали в призы в личных соревнованиях, с другой — все-таки взяли золото, а все будущие участники Игр уехали домой с медалями.

Серебро для Губайдуллиной

Двое из них, Александр Лифанов и Ульяна Баташова, свои награды выиграли в открывавших чемпионат эстафетах и отправились дальше готовиться к олимпийскому дебюту. А вот время подняться на пьедестал для еще одного лидера женской сборной России Гульназ Губайдуллиной пришло в пятницу. Хотя медали у нее вполне могло оказаться и две.

В биатлоне, когда спортсмен неудачно работает на огневом рубеже, принято говорить, что он «застрелился». Как тогда можно охарактеризовать выступление Губайдуллиной на чемпионате Европы? Закололась? Гульназ с большим отрывом выиграла плавание, показала безупречную езду в конкуре, хотя с лошадьми у многих спортсменов возникали серьезные трудности. Но на старт комбайна выходила 12-й почти без шансов на призы. Потому что в фехтовании заняла предпоследнее место из 24 участниц, выиграв лишь пять поединков.

Да, и в беге со стрельбой Губайдуллина проявила себя здорово, пусть и тут не обошлось без досадного сбоя. На одном из рубежей россиянка пропустила свою огневую позицию и потеряла ценные секунды. Но в итоге она финишировала четвертой с заметным отставанием от первой тройки, зато обошла соотечественницу Аделину Ибатуллину, убегавшую на дистанцию пятой. Впрочем, до Токио у Гульназ еще есть время — как говорил Жозе Моуринью, лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1.

— Полностью завалила фехтование и очень расстроилась, — сказала Губайдуллина после финиша. — Но лучше уж пусть это случится сейчас, чем на Олимпиаде. Здесь мы отрабатываем моменты, которые мы должны сделать в Токио, максимально близко. И скажу, что работы еще много в каждом виде. На Игры нужно прибыть сосредоточенным и готовым драться, кусаться за результат. Что бы ни произошло.

А свою медаль Губайдуллина вместе с Ибатуллиной и Софией Козловой выиграла в командном зачете. В нем россиянки уступили венгеркам, две из которых оказались в призах, зато обошли итальянок.

Победа на десерт

Прошедшие в субботу мужские соревнования радости болельщикам не прибавили. В отсутствие Лифанова бороться за высокие места оказалось некому. С первых же видов россияне оказались во втором и третьем десятке, да так там и остались. Максим Кузнецов завалил плавание и фехтование, и героических усилий впоследствии хватило, чтобы закончить турнир 15-м. Андрей Зуев неплохо провел три вида, но в комбайне опустился с 8-го на 25-е место. И даже в команде россияне стали только шестыми.

— Чемпионат Европы получился неоднозначным, — сказал уже после турнира главный тренер сборной России Андрей Моисеев. — Хотя нужно учитывать, что наши сильнейшие спортсмены не стартовали в личных соревнованиях. И конечно, приятно поставить жирную точку победой в последний день турнира. Как говорится, игра забудется, а счет останется.

Действительно, в воскресенье попрощаться с домашним турниром Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков в смешанной эстафете смогли как надо. В плавании они были четвертыми и после фехтования вышли на второе место. Судьба очень многих медалей в Нижнем Новгороде зависела от конкура, и со своими конями россияне совладали на ура. Всего один штрафной балл и лидерство с отрывом в 10 секунд перед комбайном.

В последнем виде россияне летели по дистанции как будто на крыльях и не позволили ближайшим преследователям из Литвы хотя бы помечтать о победе. В итоге сборная России первой в истории Евро дважды выиграла золото в миксте. И самое любопытное — в золотом составе 2017 года тоже был Беляков. Впрочем, у главы национальной федерации Вячеслава Аминова остались вопросы к команде и штабу.

— Результатами я недоволен, — сказал Аминов. — Другое дело, что в нынешнем году главным стартом являются Олимпийские игры, они еще впереди. Поэтому я пока сдержу эмоции. А ошибки мы обязательно разберем.

— Каким результатом россиян на Олимпиаде будете довольны?

— Конечно, только медалями. Две бронзы? Лично для меня этого будет мало.

Зато Аминов, как и спортсмены, высоко оценил уровень организации турнира. По его словам, иностранные гости остались очень довольны Евро-2021. И теперь очень высоки шансы Нижнего Новгорода принять уже чемпионат мира. Соответствующее предложение Аминову со стороны губернатора Глеба Никитина уже поступило. Вероятной датой приезда лучших пятиборцев мира называется 2025 год.