ВАДА будет сушить кровь после требования реформ. Все начнется уже в Токио

У спортсменов теперь будут брать кровь не только из вены, но и из пальца — так проще и дешевле.

Новое заседание исполкома ВАДА в Монреале, состоявшееся в пятницу, принесло новости о планах борцов с допингом взять на вооружение новый метод тестирования, который основан на «сухих пятнах крови». В качестве эксперимента он будет применяться уже во время Олимпиады в Токио, а к Играм в Пекине «сухая кровь» может стать уже равноправной частью проверок наряду с изучением мочи и обычной «жидкой крови». Также по итогам исполкома ВАДА ответило на угрозы американцев приостановить выплаты в бюджет агентства, а также пообещало не пускать на Игры-2020 российских спортсменов, фигурирующих в базе данных Московской лаборатории.

Новая эра в борьбе с допингом

Метод «сухих пятен крови» известен уже более 50 лет, но глава ВАДА Витольд Банька назвал его «инновационным шагом, который откроет новую эру в борьбе с допингом». Суть нового способа в том, что у спортсменов будут брать кровь не из вены, как сейчас, а из пальца. Несколько капель крови выдавливают на специальную бумагу, после чего образец высушивается, из него вырезают диск, который в дальнейшем можно тестировать на допинг. Во-первых, это дает новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, а во-вторых (и это главное) — «сухие пятна» значительно проще хранить и транспортировать по сравнению с «жидкой кровью». Сейчас антидопинговые организации берут анализы крови гораздо реже, чем анализы мочи, поскольку гемотесты в разы сложнее и дороже. Но ситуация может резко поменяться меньше чем через год.

Сложности со сбором крови спортсменов вызваны необходимостью использовать для этого только медицинский персонал (требования к инспекторам для сбора мочи на порядок ниже). Кроме того, хранение и перевозка пробирок с кровью требуют специальных контейнеров-холодильников. «Сухие пятна» собирать, перевозить и хранить существенно проще даже по сравнению с анализами мочи. «Учитывая логистические и финансовые преимущества, «сухие пятна» позволят органам, проводящим тестирование, охватить больше спортсменов и собрать больше образцов, — сказал Банька. — Это станет большим шагом вперед в борьбе с допингом». Важный момент — новый метод не придет на смену старым, а станет лишь дополнением к традиционным проверкам.

Разумеется, есть и минусы. Во-первых, если с «невскрываемыми контейнерами» для биожидкостей технология более-менее отработана, то как будет обеспечена защита спортсменов от подмены «сухих пятен» — пока что вопрос. Во-вторых, взятие крови из пальца может привести к неприятным ощущениям в очень критичном для многих видов спорта месте. Очевидно, что этот тест нельзя делать перед выходом спортсмена на площадку в теннисе, баскетболе, волейболе, спортивной гимнастике и еще в огромном количестве видов спорта, где важна филигранная работа кистью. Кроме того, тесты все равно должны делать люди с медицинским образованием, поскольку есть риск заражения крови и прочих неприятных нюансов. То есть на персонале сэкономить не получится.

Витольд Банька. Фото AFP

Неприятные сюрпризы перед Токио

Также Витольд Банька был вынужден отвечать на вопросы по поводу конфликта агентства с американцами. Управление национальной политики по контролю за наркотиками США еще во времена президента Трампа грозило прекратить финансирование ВАДА, если организация не будет прислушиваться к национальным интересам Соединенных Штатов. Агентству досталось и за мягкотелость в «деле о русском допинге», и за слабое представительство американцев в управляющих органах ВАДА, и за то, что ключевые решения по вопросам антидопинга принимаются спортивными функционерами, которые не заинтересованы в новых скандалах. Банька в ответ пенял американцам на то, что более 80 процентов их спортсменов выступают в соревнованиях, где не действует Кодекс ВАДА.

Дошло до того, что глава национального антидопингового агентства США Тревис Тайгарт заявил, что американская сторона как главный спонсор ВАДА не будет платить членские взносы (а это более 2 миллионов долларов) до тех пор, пока агентство не начнет радикальные преобразования. Банька парировал, что в планах у агентства более 70 реформ. 49 из них уже реализованы, а 15 находятся в процессе выполнения. Руководитель агентства призвал американцев воздержаться от необдуманных действий и вместе сделать ВАДА лучше. При этом не совсем понятно, что случится, если США все-таки перестанут платить взносы. По идее, в этом случае членство Соединенных Штатов должно быть приостановлено со всеми вытекающими последствиями в виде запрета на выступления американской сборной в международных соревнованиях.

В отношении России Банька пообещал провести до конца начатые ранее расследования. По его словам, в процессе рассмотрения находятся еще 50 дел в отношении наших спортсменов. Все они обвиняются по материалам из базы данных Московской лаборатории (ранее фигурировала цифра в более чем 150 обвиняемых). Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что никто из подозреваемых россиян не будет допущен до участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Так что нас, по всей видимости, еще ждут неприятные новости. Хотя под ударом в первую очередь ветераны — злополучная база данных в основном относится к периоду 2011-2015 годов.