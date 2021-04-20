Судья оправдал допингера и обвинил ВАДА в предвзятости. За что травят итальянского атлета?

Подробности дела ходока Алекса Швацера, который дважды попадался на допинге, лишился олимпийского золота, но по-прежнему борется за свое честное имя.

В феврале этого года гражданский суд итальянского города Больцано принял решение оправдать экс-олимпийского чемпиона Швацера по делу об употреблении допинга. Напомним, в Италии допинг — это уголовное преступление, и потенциально Швацеру грозила тюрьма. Тем более за второе нарушение в карьере — в 2012-м во время Олимпийских игр в Лондоне. Однако вместо того, чтобы отправить Швацера за решетку, судья снял все обвинения. И более того, потребовал разбирательств в отношении ВАДА и Международной федерации легкой атлетики, которые дисквалифицировали итальянца на восемь лет. ВАДА уже назвало решение судьи «крайне разочаровывающим». Неужели Италия пойдет против самых крутых международных организаций?

Ходока покрывала фигуристка Каролина Костнер

История Швацера — мегазапутанная. Впервые он попался еще в 2013-м, по следам Олимпиады в Лондоне. Тогда итальянец сначала долго отпирался, но потом признался в употреблении ЭПО. Ему дали три с половиной года дисквалификации, которые затем увеличили еще на полгода за уклонение от сдачи допинг-теста.

Та история, кстати, чуть не стоила карьеры его девушке, итальянской фигуристке Каролине Костнер. Она помогла ему скрыться от допинг-офицеров и в итоге отбыла за это 16 месяцев вне льда.

Оставаясь в дисквале, Швацер не терял времени даром. Он сменил тренера и стал работать под руководством Сандро Донати — известного итальянского специалиста и ярого противника допинга. Самое удивительное — именно Донати был тем информатором, кто первым написал в ВАДА о допинге Швацера! История примерно такая же, как если бы наш информатор Виталий Степанов стал тренировать кого-то из мордовских ходоков.

Но Швацер настаивал: он все осознал и теперь не приблизится к допингу на пушечный выстрел. Чтобы доказать это, они с Донати даже отправили в ВАДА письмо, где выражали готовность проходить допинг-тестирование в любое время дня и ночи, а не только в установленный часовой интервал. Также они хотели выкладывать результаты всех тестов в открытый доступ.

И вот настала зима 2016-го, самый пик подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро. К Швацеру нагрянули на внесоревновательный контроль утром 1 января. Он сдал пробу, которую изначально пометили как отрицательную. Однако потом выяснилось, что она не совпадает с данными биологического паспорта. Повторный анализ выявил в пробе следы стероидов. Швацера не пустили в Рио и дисквалифицировали на восемь лет, что по факту означало конец карьеры.

Судья возмутился действиями ВАДА

Но упорный итальянец не сдавался. Спортивный арбитражный суд его не поддержал, и после этого Швацер встал перед судом гражданским. И тот выявил удивительные вещи. Например, по правилам на пробирке не может быть написано имя спортсмена — лаборатории проверяют анонимные пробы. Однако на пробирке и форме для контроля Швацера было написано «Расин» — это регион в Италии, где он живет. Население Расина — меньше пяти тысяч человек, Швацер там мегагерой. «Если вы вобьете в Google «Расин, спортсмен» — то вы получите фотографию Швацера. Какая же это анонимность?» — возмутился судья.

Теперь Швацер представляет все так, как будто это ВАДА, международная федерация World Athletics и национальная федерация вместе пытаются утопить его, чтобы он не рассказал чего-то важного. Зачем чиновникам нужно было топить Швацера? Теоретически мотив у них был. Во время расследования своего первого допинг-случая Швацер давал показания против доктора и руководителя национальной федерации. По его словам, они знали, что он употреблял допинг и был связан с печально известным доктором Микеле Феррари. Но ничего не предпринимали, надеясь на олимпийскую медаль.

Также о преступных связях Швацера могли знать и в World Athletics. Например, один из международных судей звонил тренеру итальянца и просил того «не высовываться и дать выиграть австралийцу Талленту». Тренер разговор записал и впоследствии представил в суд. Судью пожизненно дисквалифицировали, но дальше копаться в его мотивах не стали.

Интересно, что Италия уже второй раз за последнее время пытается идти против норм международного права. Только недавно утих скандал с национальным Олимпийским комитетом (CONI), независимость которого хотели ограничить. МОК считал это нарушением Олимпийской хартии и грозил стране отлучением от Олимпийских игр. От скандального законопроекта в итоге отказались, и вот теперь новая громкая история.

Международные спортивные чиновники сильно не любят, когда вопросы спорта решаются в гражданских судах. А уж когда судья позволяет себе открытую критику — тем более.