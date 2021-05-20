Поборемся в Токио. Российские борцы готовы пополнять олимпийский медальный запас

Новый проект Олимпийского комитета России «Медиацентр команды ОКР» открылся в Москве в четверг большой пресс-конференцией с участием Станислава Позднякова, президента ФСБР Михаила Мамиашвили и руководителей сборных команд по спортивной борьбе.

Дебютный медиацентр нашей олимпийской команды был посвящен именно борьбе неслучайно. Этот вид спорта уже давно находится на ведущих позициях в мире. Прошло больше 30 лет с момента распада Советского Союза, а в медальной таблице за всю историю Олимпийских игр сборная СССР/СНГ по-прежнему первая по количеству золотых медалей — 68, и в Токио этот рекорд точно не будет превзойден. Борцы неизменно входят в число видов спорта, приносящих национальной сборной наибольшее количество наград.

Моральное лидерство и вакцинация

Но и у российских борцов в современной истории есть чем гордиться. Об этом и напомнил во вступительном слове президент ОКР.

— Безусловно, ФСБР является одной из ведущих федераций страны, нас связывает длительный период дружбы и взаимодействия, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион. — Федерация ведет очень грамотную политику как по развитию своих видов спорта внутри страны, так и по выстраиванию взаимоотношений с международными организациями. Скажу, что ФСБР исторически является моральным лидером в мировой борьбе. У нас давние традиции со времен СССР, и до сих пор борьба приносит нам много медалей разного достоинства.

Также Станислав Поздняков особо отметил руководителя ФСБР Михаила Мамиашвили, который активно работает в исполкоме комитета и входит в его бюро. По словам главы ОКР, работа Мамиашвили помогает развивать не только борьбу, но и спорт в целом. Но как в ответ заметил сам прославленный борец, ответственности перед ОКР и страной никакие хорошие отношения не снимают. И все спортсмены, которых ФСБР делегирует в Токио, будут четко это осознавать.

Как напомнили журналистам оба президента, сейчас и у олимпийского комитета, и у федераций очень много текущей работы, связанной с подготовкой к Играм в Токио. А непростые условия, в которых будут проходить соревнования, только добавляют хлопот. Нужно учитывать множество параметров и четко планировать вопросы проведения сборов, перелетов, размещения. По словам Мамиашвили, это добавляет нервозности и спортсменам. Тем не менее все вопросы решаются четко и в необходимые сроки.

Особое внимание, кстати, уделяется вопросам вакцинации. Ведь даже не заболев, а просто вступив в контакт с кем-либо зараженным накануне или во время Игр, можно поставить крест на своих олимпийских перспективах.

— МОК предполагает, что 80 процентов участников либо будут вакцинированы, либо будут иметь достаточный уровень антител, — подчеркнул Поздняков. — Конечно, получить положительный тест накануне выступления на Играх — настоящая трагедия. Благодарен коллегам из ФМБА, которые постоянно держат нас в курсе эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас уже сформирован график прививок по федерациям. У большинства видов спорта отборочные соревнования закончены, поэтому сейчас как раз есть возможность вакцинироваться и дальше спокойно готовиться к стартам. Поэтому спортсменам, которые не имеют достаточного количества антител, будет предложено пройти вакцинацию. Конечно, это дело добровольное. Однако из общения с руководителями федераций делаю вывод, что большинство спортсменов, минимум две трети, будут соответствовать тем критериям, которые позволят им безопасно пройти весь период соревнований.

Слова главы ОКР подтвердил и Мамиашвили, который сказал, что к задаче сделать прививку до Игр «адекватно относятся как спортсмены, так и тренеры».

Чудо-женщины

Также руководитель ФСБР рассказал, где именно российские спортсмены пройдут заключительный этап подготовки к главному старту года. Большинство сборов и у вольников, и у классиков, и у женской команды запланировано на территории России. А на последний все сборные отправятся во Владивосток.

— Заключительный сбор команды проведут на базе Дальневосточного федерального университета, — сказал Мамиашвили. — Условия там прекрасные, максимально комфортные. Благодарен губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, который принимал в этом личное участие. Не могу не упомянуть тот факт, что впервые в истории сборная России по женской борьбе будет представлена на Олимпийских играх в полном составе.

Действительно, женская сборная России на недавней мировой квалификации добрала три недостающие лицензии и выступит на борцовском турнире во всех шести категориях. Тем же могут похвастать и представители вольной борьбы.

— Осталось всего два месяца до начала Олимпийских игр, позади очень плотный график соревнований, — сказал первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев, курирующий женскую борьбу. — Отмечу, что после предолимпийского чемпионата мира у нас была всего одна лицензия из шести возможных — у Кати Полищук в самом легком весе. Наша команда выиграла в Казахстане два золота, но в неолимпийских категориях. Поэтому наша задача была очень трудной — на двух квалификационных турнирах добрать пять путевок. На европейском отборе мы выиграли две лицензии. А в Софии, на мировой квалификации, где у нас был последний шанс, команда сумела собраться и сотворить спортивное чудо. Хочу поблагодарить всех девушек — Ольгу Хорошавцеву, Веронику Чумикову, Любовь Овчарову, Ханум Велиеву, нашего капитана и олимпийскую чемпионку Наталью Воробьеву — и их тренеров.

Как сообщил Муртузалиев, в ближайшее время девушкам предстоит сбор в Болгарии, в среднегорье. После него сборная отправится на международный турнир в Польше, где в каждой категории от нас выступит по три россиянки. Потом команда проведет сбор в Сочи, где после тренерского совета в начале июля и будут названы имена тех, кто поедет на Игры. Особые надежды в команде возлагают на Наталью Воробьеву, уже знающую вкус олимпийской победы.

— Наташе скоро 30, это для нее уже третья Олимпиада, — напомнил Муртузалиев. — Но она настоящий капитан, лидер, боец. Всегда умеет собраться, когда это требуется. Она вернулась после рождения ребенка, но уже одержала много побед, завоевала лицензию. И уверяю вас, что на Играх ни одной схватки она просто так никому не отдаст, будет бороться за медали.

Быть максималистами

Между прочим, женщинам предстоит дольше всего бороться за олимпийские медали — их турнир будет проходить с 1 по 7 августа. Борцы греко-римского стиля будут выходить на ковер с 1 по 4 августа, вольники — с 4 по 7 августа. И в отличие от девушек, вольники с составом на Олимпиаду почти определились.

— Команда будет готовиться в три этапа — сборы в Сочи, которые начнутся буквально на днях, затем в Кисловодске и Владивостоке, — сообщил генеральный менеджер команды Таймураз Тигиев. — Самочувствие у всех в команде нормальное. Состав почти сформирован, но кое-какие моменты еще будем смотреть в процессе подготовки, чтобы ребята не расслаблялись. Задача на Игры — стремиться забрать медали по максимуму, а там как бог даст. У нас старты у первых номеров команды почти закончены — в ближайшее время предстоит только старт в Италии. На традиционном Турнире Ярыгина в Красноярске выступят второй-третий и молодежный составы.

Единственные, кому не удалось собрать максимум олимпийских лицензий, — борцы греко-римского стиля. И это стало ударом для всей федерации. Но при этом классики проявляют максимализм в другом. Как заявил главный тренер команды Гоги Когуашвили, его подопечным по силам зарубиться за золото Токио во всех пяти категориях, где они выступят.

— То, что мы не получили одну лицензию, — не следствие нашей слабости, а свидетельство возросшей конкуренции в мире, — сказал Когуашвили. — Да, в чем-то нам помешал коронавирус, но мы со своей стороны постарались сделать все возможное. Дважды нам не хватало буквально каких-то сантиметров — на европейском отборе в полуфинале уступил перспективный Милад Алирзаев, на мировом на этой же стадии проиграл олимпийский чемпион Давит Чакветадзе.

Прогнозы? Меня устроит, если все пять членов нашей команды станут олимпийскими чемпионами. Каждый из них готов бороться как минимум в финале. Соперники во многих весах очень грозные, но непобедимых не бывает. У нас есть и чемпион мира в весе до 60 кг Сергей Емелин, и один из лидеров в категории до 97 кг Муса Евлоев. В весе до 77 кг нам еще предстоит сделать выбор между двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым и чемпионом мира-2018 Александром Чехиркиным.

Как рассказал Когуашвили, сейчас у классиков уже идет горный сбор, второй они проведут в Подмосковье. Затем — Владивосток и Токио.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские борцы не знали себе равных — на их счету было девять наград, в том числе четыре золота. Сейчас они готовятся выступить не хуже.

— Мы уверены, что наша команда является одной из сильнейших, это мы видели раньше, — отметил Поздняков. — Потенциал этого вида спорта будет реализован. Ожидаем как минимум повторения результатов в Рио, но можем надеяться на большее.