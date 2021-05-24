«Он хочет пожертвовать человеческими жизнями». Японцы в шоке от высказываний главы МОК

Заявления Томаса Баха о необходимости «чем-то пожертвовать ради Олимпиады-2020» вызвали скандал.

Глава МОК Томас Бах стал объектом жесткого хейта в японских социальных сетях после неосторожных слов о «жертвах» ради Олимпиады в условиях пандемии. Цитату, вырванную из выступления олимпийского начальника на конгрессе Международной федерации хоккея на траве, многие восприняли как призыв к Японии закрыть глаза на возможные смерти людей в случае, если приезд в Токио десятков тысяч иностранцев приведет к новой вспышке заболеваний. МОК теперь утверждает, что Баха неправильно поняли. Но исправить свой имидж в глазах японцев немецкому функционеру теперь будет крайне сложно.

Чрезвычайная ситуация — не помеха

На самом деле Бах сказал, что «каждый в олимпийском сообществе должен принести жертвы, чтобы приспособиться к нынешней беспрецедентной ситуации». «Были приняты все меры, чтобы сосредоточить внимание на самом главном на Играх: на соревнованиях, где спортсмены смогли бы осуществить свои олимпийские мечты», — отметил глава МОК, явно обращаясь к спортивному сообществу, а не к японскому народу. Однако в Японии приняли заявление о «необходимости жертв» на свой счет. Тем более что ранее вице-президент МОК Джон Коутс, отвечая на вопрос, состоятся ли Олимпийские игры, если в Токио так и не будет отменено чрезвычайное положение, отрезал: «Вне всяких сомнений — да».

Ранее с призывом отменить или перенести Игр-2020 к МОК и правительству Японии обратились ассоциация врачей Токио и 137 депутатов местных собраний и законодательной ассамблеи префектуры японской столицы. Опросы общественного мнения показывают, что не менее 70 процентов токийцев против проведения Олимпиады в условиях чрезвычайного положения. Люди опасаются, что во время ОИ-2020 иностранцами будут привезены в страну опасные штаммы коронавируса. В то время как ситуация с вакцинацией населения оставляет желать лучшего, а система здравоохранения и так испытывает сверхнагрузки.

Это совершенно неприемлемо

«Бах говорит, что безопасность, здоровье и жизнь японцев должны быть принесены в жертву Олимпийским играм, — возмущаются пользователи Twitter. — Почему люди в Японии должны приносить жертвы ради Игр во время пандемии? Это совершенно неприемлемо. Говорят об огромных убытках, которые страна-организатор понесет в случае отмены Игр. Но при новой вспышке заболеваний мы потеряем жизни огромного количества людей. И в этом случае убытки окажутся гораздо больше. Что сказал бы Бах, если бы в числе погибших оказались его родственники? Он хочет пожертвовать человеческими жизнями ради денег».

«Олимпиада, наполненная страхом и тревогой, не принесет радости японцам, — пишет газета «Хоккайдо симбун». — Поэтому Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены. Правительство должно принять решение, чтобы защитить жизни и здоровье людей». На волне ненависти японцев к МОК японские СМИ пишут о королевской роскоши, которой собирается окружить себя в Токио Томас Бах. Якобы олимпийский глава забронировал себе президентские апартаменты в четырех самых дорогих отелях столицы, причем правительство Японии предоставляет МОК существенную скидку при оплате этого жилья.

Японские власти продолжают уверять, что во время Олимпиады будут приняты все возможные меры безопасности. Иностранным болельщикам уже запрещено приезжать в страну, на трибуны, возможно, не пустят даже жителей Токио. Спортсмены будут жить в «пузыре» без контакта с внешним миром. А к концу июля планируется привить 36 миллионов японцев в возрасте свыше 65 лет. В данный момент вакцинировано только два процента населения страны.