Украинская теннисистка заразилась допингом во время секса? Может ли такое быть?

Сама вторая ракетка Украины Даяна Ястремская называет информацию немецких СМИ «клеветой».

Немецкий журнал Der Spiegel обнародовал скандальную информацию о том, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пыталась оправдать попадание в свой организм допинга половым актом со своим бывшим молодым человеком. Якобы отец теннисистки Александр просил экс-бойфренда взять вину на себя и сдать анализы, которые бы показали наличие в его организме следов местеролона. Сначала мужчина, имя которого не называется, вроде бы согласился сотрудничать со следствием, но затем отказался от намерения спасти бывшую партнершу от дисквалификации.

— Возможно, вы видели недавнюю историю в СМИ обо мне и моем деле. Я категорически заявляю, что она не соответствует действительности и является клеветой, — отреагировала на эту публикацию сама спортсменка, которой сегодня исполняется 21 год. — Мои адвокаты свяжутся с авторами данных публикаций. Уверена, что как только у меня появится возможность представить детали дела и доказательства моей невиновности во всеуслышание, я буду оправдана. Поскольку текущие разбирательства носят конфиденциальный характер, я больше ничего сказать не могу.

Был ли служебный роман?

Некоторые украинские СМИ уверяют, что «бывшим бойфрендом» мог быть Саша Баин — тренер, работавший с Даяной до сентября прошлого года. Но это очень спорная версия, поскольку и сам специалист, и теннисистка всегда отрицали слухи о служебном романе (Саше 36 лет, он на 15 лет старше бывшей ученицы). Кроме того, Баин был уволен в начале сентября 2020 года (после того как тепло высказался о другой своей бывшей ученице — Наоми Осаке), а положительный тест Ястремская сдала 24 ноября. Полтора месяца — слишком большой срок для такого рода «заражения», если оно вообще имело место. В конце ноября Саша уже тренировал Каролину Плишкову из Чехии.

Также непонятно, зачем тренеру было принимать местеролон — андрогенный стероид, который бодибилдеры обычно используют для того, чтобы «подсушиться». В общем, дело темное, хотя Ястремская продолжает уверять, что никогда не принимала допинг. При этом украинка уже дважды проиграла апелляции на отстранение и в ближайшее время, скорее всего, узнает срок своей дисквалификации. Учитывая небольшую концентрацию местеролона в ее пробе, а также лояльный подход к допингерам со стороны Международной федерации тенниса, скорее всего, Даяну ждет отстранение на полтора-два года, из которых полгода уже прошли. Однако Олимпиаду в Токио украинка гарантированно пропустит.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.?? pic.twitter.com/siDNJ1rc3W — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020

Дама заслужила угощение

Как бы то ни было с конкретным делом Ястремской, можно ли считать версию с «заражением допингом» через секс адекватным оправданием? Как ни странно, да. Об этом говорит опыт канадской чемпионки по гребле на каноэ Лоуренс Венсан-Лапуант, которая в прошлом году сумела доказать, что допинг попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимался футболом, заявил, что принял лигандрол накануне взятия пробы у каноистки. Правда, в этом деле так и осталось загадкой, почему бойфренд стал «бывшим» — из-за допинга или из-за некачественного «обмена жидкостями».

Буквально через пару месяцев после Венсан-Лапуант была оправдана боксер из США Вирджиния Фукс. Запрещенные вещества якобы попали в организм американки во время секса с ее парнем, который в терапевтических целях принимал лекарства. В этих лекарствах содержались запрещенный летрозол и генный допинг GW1516. Они и были обнаружены в организме Фукс. В оправдательном заключении подчеркивается, что Вирджиния не знала, что ее половой партнер пьет запрещенные в спорте субстанции. Иначе ему, видимо, было бы отказано в сексе.

Вообще, многие объяснения пойманных на допинге почему-то связаны именно с интимной жизнью спортсменов. Еще в 1998-м американский спринтер Дэннис Митчелл уверял, что уровень тестостерона перед взятием пробы у него зашкалил естественным образом. «Я выпил пять бутылок пива и занимался сексом с женой не менее четырех раз... Это был ее день рождения — дама заслужила угощение», — говорил Митчелл.

А болгарская теннисистка Сесиль Каратанчева в 2005 году предположила, что нандролон был самостоятельно выработан ее организмом в результате аборта. Сесили тогда было 16 лет.

Классика жанра

В топе знаменитых историй о сексе и допинге— рассказ испанского ходока Даниэля Плазы о том, как в 1996-м нандролон попал в его организм в результате орального секса с женой. Якобы организм женщины из-за беременности вырабатывал повышенную концентрацию гормонов. В итоге Верховный суд Испании оправдал ходока, и он продолжил выступления.

Американское антидопинговое агентство в 2019-м оправдало бегуна Гила Робертса, сдавшего положительную пробу на пробенецид. Робертс рассказал, что его девушка отправилась в путешествие в Индию, получила там от местного колдуна некое снадобье, которое принимала после возвращения в США. Крошки от этого зелья оставались у нее на губах во время страстного поцелуя со спортсменом — именно так допинг попал в организм Гила.

Тему страстного поцелуя использовал и канадский прыгун с шестом Шон Барбер, попавшийся на кокаине. Спортсмен заявил, что накануне сдачи теста посетил проститутку-наркоманку, которую нашел на сайте знакомств. Канадцу грозила четырехлетняя дисквалификация, но его оправдали. А некоторое время спустя Барбер совершил каминг-аут, заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Классическим же «делом о допинговых поцелуях» считается история французского теннисиста Ришара Гаске 2009 года. Гаске сдал положительный тест на кокаин на турнире во Флориде и утверждал, что перед визитом допинг-офицеров познакомился в ночном клубе с девушкой по имени Памела. Она употребляла кокаин, и через поцелуй вещество попало в организм теннисиста. Сама Памела обвинения в наркомании отрицала, но француза все равно оправдали.