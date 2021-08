Захарова сказала, что хотела ответить западным чиновникам и спортсменам на обвинения россиян во время Олимпиады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «СЭ», что хотела ответить западным чиновникам и спортсменам на обвинения в адрес россиян во время Олимпиады.

— Если не секрет, расскажите, за кого переживали больше всего?

— Нет, это не секрет. Я могу вам сказать, что я переживала за всех и за каждого. Хотя у меня есть любимые виды спорта, хотя я знаю, как я болела всегда. В этот раз я понимала, что творится... Перед Олимпиадой всегда бывает жуткая пресса в отношении нашей страны на Западе, но в этот раз она усилилась. Какие отвратительные заявления делали зарубежные чиновники от спорта! Какие гадкие, абсолютно неспортивные и нетоварищеские комментарии оставляли, к сожалению, даже спортсмены! Мы все это понимаем... Я болела за всех и за каждого из России. Всегда хочется, чтобы мы были первые, чтобы мы побеждали и были лучшими. В этот раз было другое ощущение. В этот раз действительно хотелось всем сказать — We will ROC you. И наши ребята это сделали. И так, как они сделали — это феноменально. С каким духом, с каким внутренним настроем, с какой силой они боролись не только в спортивных рамках, но и в морально-психологических обстоятельствах. Это делает их героями!

Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Команда заняла пятое место в медальном зачете.