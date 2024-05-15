Быков сожалеет в связи с отсутствием сборной России на ЧМ: «Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии национальной команды на чемпионате мира-2024.

Мировое первенство проходит с 10 по 26 мая в Остраве и Праге.

«Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы и талант соперникам из других стран. Будем надеяться, что матчи с Белоруссией и Казахстаном в какой-то степени дадут им возможность почувствовать международный уровень хоккея. И они поймут, какие требования к улучшению их игры, чтобы в дальнейшем иметь стимул к совершенствованию своего мастерства! Это важно для их роста и хоккея в целом в стране», — сказал Быков «СЭ».

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.