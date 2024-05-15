Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:13

Быков сожалеет в связи с отсутствием сборной России на ЧМ: «Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии национальной команды на чемпионате мира-2024.

Мировое первенство проходит с 10 по 26 мая в Остраве и Праге.

«Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы и талант соперникам из других стран. Будем надеяться, что матчи с Белоруссией и Казахстаном в какой-то степени дадут им возможность почувствовать международный уровень хоккея. И они поймут, какие требования к улучшению их игры, чтобы в дальнейшем иметь стимул к совершенствованию своего мастерства! Это важно для их роста и хоккея в целом в стране», — сказал Быков «СЭ».

Владимир Ружичка (в&nbsp;центре). Чешский тренер-чемпион — за Россию. Он не понимает, почему наших отстранили от чемпионата мира

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
2
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха
Плющев — о чемпионате мира по хоккею: «Не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики»
Российские стрелки бьются за Олимпиаду. На кону — 12 лицензий
В этот раз без двойных стандартов. Российские флаги запрещены на чемпионате мира — но и украинские тоже
Дегтярев ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Чешский тренер-чемпион — за Россию. Он не понимает, почему наших отстранили от чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной Великобритании объяснили наличие в раздевалке команды секс-игрушки

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости