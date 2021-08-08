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Мария Захарова назвала героями российских участников Олимпиады-2020

18:48
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «СЭ», что считает российских олимпийцев героями.

— Как оцените результат выступления российских спортсменов на этих Олимпийских играх?

— Вы знаете, у нас сегодня было посвящено этому целое мероприятие. И каждый день всех выступлений, побед, достижений... Я сейчас говорю не как официальный представитель Министерства иностранных дел, а как гражданин Российской Федерации. Как человек, который понимает в каких по-настоящему нечеловеческих условиях пришлось выступать нашим спортсменам. Они герои! Я не знаю, как и откуда они черпали силы. Но я знаю, что болела вся страна. Знаю, что мы всем миром, всем народом поддерживали их. У нас есть такая строчка в песне. Я очень надеюсь, что в какой-то степени это им помогло. По крайней мере, они звонили, говорили и писали, что чувствуют нашу поддержку. И хэштег, и видеоролики, и слова, и напутствия — все пригодилось. В первую очередь — это они (Олимпийцы. — Прим. «СЭ»), их тренеры, родители, команды и все, кто занимался их достижениями.

Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Команда заняла пятое место в медальном зачете.

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Артем Бухаев все материалы автора

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