Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Владимир Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде-2020

22:52
Теги:

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.

— Я полагал, что по медальному зачету мы будем либо на четвертом, либо на пятом месте. Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами, — сказал Познер matchtv.ru.

— Как вообще расценивать то, что с российской сборной много скандалов?

— Это такие виды спорта, где субъективизм играет очень большую роль. Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным.

— Это политика?

— Вполне возможно. Тут можно гадать сколько угодно. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Мне кажется, эти разговоры бессмысленны. Да, так случилась. Что же делать? Не первый раз и не последний.

— Американская спортсменка намекнула на допинговые скандалы. Насколько для Америки правильно об этом говорить?

— Во-первых, это не Америка говорит, а одна американка. Я эту реакцию понимаю, но я ее не поддерживаю. Вообще тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже. Поэтому, я думаю, не одна американка такого мнения.

— Заслужили ли мы все это?

— Я думаю заслужили. На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?
Почему онколог пророчит Кадышевой возвращение рака
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Дочь-подросток сдала мать полиции, когда та закопала отчима в саду
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события