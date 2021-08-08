Владимир Познер высказался о выступлении россиян на Олимпиаде-2020

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.

— Я полагал, что по медальному зачету мы будем либо на четвертом, либо на пятом месте. Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами, — сказал Познер matchtv.ru.

— Как вообще расценивать то, что с российской сборной много скандалов?

— Это такие виды спорта, где субъективизм играет очень большую роль. Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным.

— Это политика?

— Вполне возможно. Тут можно гадать сколько угодно. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Мне кажется, эти разговоры бессмысленны. Да, так случилась. Что же делать? Не первый раз и не последний.

— Американская спортсменка намекнула на допинговые скандалы. Насколько для Америки правильно об этом говорить?

— Во-первых, это не Америка говорит, а одна американка. Я эту реакцию понимаю, но я ее не поддерживаю. Вообще тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже. Поэтому, я думаю, не одна американка такого мнения.

— Заслужили ли мы все это?

— Я думаю заслужили. На мой взгляд недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.