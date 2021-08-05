Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России вновь опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Благодаря победе Мэттью Уоллса в велотреке Великобритания опередила российскую команду. Теперь на счету британцев 16 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. У России — 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

Лидером медального зачета Игр является сборная Китая (33 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором месте — команда США (27-34-24), на третьей строчке — Япония (21-8-14).