Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
12:57
Сборная России вновь опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.
Благодаря победе Мэттью Уоллса в велотреке Великобритания опередила российскую команду. Теперь на счету британцев 16 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. У России — 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.
Лидером медального зачета Игр является сборная Китая (33 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором месте — команда США (27-34-24), на третьей строчке — Япония (21-8-14).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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