Возле Олимпийского стадиона проходит митинг против проведения Игр-2020
11:45
Возле Олимпийского стадиона, где скоро начнется вечерняя программа по легкой атлетике, проходит митинг против проведения Игр-2020.
Сегодня, 5 августа, стало известно, что число новых заражений коронавирусом за сутки в Токио впервые за все время пандемии превысило пять тысяч, информирует Kyodo. Введен режим усиленных мер введен еще в 8 префектурах — Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Аити, Сига и Кумамото.
Напомним, в Токио с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры.
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