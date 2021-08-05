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Возле Олимпийского стадиона проходит митинг против проведения Игр-2020

11:45
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Возле Олимпийского стадиона, где скоро начнется вечерняя программа по легкой атлетике, проходит митинг против проведения Игр-2020.

Сегодня, 5 августа, стало известно, что число новых заражений коронавирусом за сутки в Токио впервые за все время пандемии превысило пять тысяч, информирует Kyodo. Введен режим усиленных мер введен еще в 8 префектурах — Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Аити, Сига и Кумамото.

Напомним, в Токио с 23 июля по 8 августа проходят Олимпийские игры.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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