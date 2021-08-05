Британец Уоллс выиграл золото в велотреке на Олимпиаде в Токио
12:48
Британец Мэттью Уоллс выиграл золотую медаль в велотреке на Олимпиаде в Токио.
Уоллс стал первым по итогам омниума. Второе место занял новозеландец Стюарт Кэмпбелл, на третьем месте — Элия Вивиани из Италии.
Благодаря победе Уоллса Великобритания опередила Россию в медальном зачете Игр в Токио. Теперь на счету британцев 16 золотых медалей — на одну больше, чем у россиян.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Омниум
Итог
1. Мэттью Уоллс (Великобритания) — 153
2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) — 129
3. Элия Вивиани (Италия) — 124
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