Британец Уоллс выиграл золото в велотреке на Олимпиаде в Токио

Британец Мэттью Уоллс выиграл золотую медаль в велотреке на Олимпиаде в Токио.

Уоллс стал первым по итогам омниума. Второе место занял новозеландец Стюарт Кэмпбелл, на третьем месте — Элия Вивиани из Италии.

Благодаря победе Уоллса Великобритания опередила Россию в медальном зачете Игр в Токио. Теперь на счету британцев 16 золотых медалей — на одну больше, чем у россиян.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Омниум

Итог

1. Мэттью Уоллс (Великобритания) — 153

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) — 129

3. Элия Вивиани (Италия) — 124