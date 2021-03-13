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Михаил Боярский: «Запретили «Катюшу»? Ну и ладно. Нужно выигрывать без музыки»

18:57
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
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Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал слух о запрете на использование песни «Катюша» в качестве гимна нашей делегации на Олимпиаде в Токио.

Информацию об этом 12 марта распространил портал Inside the Games. Запрет на российский гимн и флаг введен на крупнейший турнирах до декабря 2022 года по решению Спортивного арбитражного суда в связи с антидопинговыми санкциями.

«Запретили использовать «Катюшу»? Ну и ладно, — сказал Боярский «СЭ». — Никакую песню не надо использовать, нужно просто выигрывать без музыки. Пускай они учат «Похоронный марш», а мы будем просто побеждать. Нам не нужно музыкальное сопровождение. Они ломают головы, чего бы еще нас лишить, но победу они у нас забрать не могут. При победах музыка будет звучать в сердцах, а не в ушах. А это намного сильнее».

(Артем Бухаев)

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