Губерниев предложил Wind of change вместо «Катюши»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение CAS (Спортивный арбитражный суд) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Журналист предложил свои другие варианты: композицию Wind of change от группы Scorpions или Son of a Bitch от Accept.

«Раз «Катюшу» запретили, и Чайковского с Рахманиновым, чую, тоже запретят, — написал Губерниев в Instagram. — Может, тогда мы предложим русскую народную Wind of change? Scorpions отлично! Если эту отклонят, то Son of the Bitch (kiss my ass) от Accept!».

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.