России отказали в использовании «Катюши» вместо гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года, сообщает 12 марта Inside the Games.

В январе этого года использовать «Катюшу» предложила комиссия спортсменов ОКР.

The Court of Arbitration for Sport has rejected Russia's request to use the folk song «Katyusha» as a replacement for its national anthem at the #Tokyo2020 and #Beijing2022 #Olympic Games https://t.co/hWJCTr6iYP #Russia