Федерер определился с главной целью в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер 15 марта в интервью Tennis World USA рассказал о главной цели в карьере.

«Сейчас у меня одна цель — попасть на Олимпиаду в Токио и выступить там как можно лучше. Для меня это важно, потому что не смог выступить в Рио-2016 из-за травмы колена. Важно подойти к турниру в хорошей форме, на это у меня еще есть несколько месяцев», — признался Федерер.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. 39-летний Федерер — олимпийский чемпион-2008 в парном разряде и финалист турнира-2012 в одиночном зачете.