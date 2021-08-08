Мария Захарова: «Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта»
18:28
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что результаты выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Токио доказали, что Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта.
«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», — цитирует Захарову ТАСС.
Захарова отметила, что своими успехами российская сборная достойно ответила тем, «кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы».
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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