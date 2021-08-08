Мария Захарова: «Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что результаты выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Токио доказали, что Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта.

«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», — цитирует Захарову ТАСС.

Захарова отметила, что своими успехами российская сборная достойно ответила тем, «кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы».

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.