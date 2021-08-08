На Красной площади исполнили и спели гимн России в честь сборной олимпийцев

На Красной площади в Москве проходит специальный концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева. На нем исполнили и спели гимн России в честь сборной олимпийцев.

Перед этим Мацуев и оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиева исполнили концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского, фрагмент из которого на Олимпиаде исполнялся вместо гимна РФ.

Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Команда заняла пятое место в медальном зачете.