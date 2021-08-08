На Красной площади исполнили и спели гимн России в честь сборной олимпийцев
18:01
На Красной площади в Москве проходит специальный концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева. На нем исполнили и спели гимн России в честь сборной олимпийцев.
Перед этим Мацуев и оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиева исполнили концерт для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского, фрагмент из которого на Олимпиаде исполнялся вместо гимна РФ.
Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Команда заняла пятое место в медальном зачете.
Читайте также
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Алина Кабаева — о серебре Дины Авериной на Олимпиаде: «Похоже, главной задачей судей было лишить Россию золота»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю