Чернышенко: «Необъективное отношение к российским спортсменам на Олимпиаде не останется без внимания»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия не оставит без внимания ситуации на Олимпиаде в Токио, в которых судьи необъективно оценивали российских спортсменов.

«Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо. Совместно с Минспортом детально проанализируем результаты выступлений наших спортсменов. Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России.



Для наших спортсменов это были, пожалуй, одни из самых сложных состязаний: пандемия и особые условия подготовки к Олимпиаде, отсутствие зрителей и те обстоятельства, которые морально довлели на них. Ребята, мы гордимся всеми вами. Вы принесли стране действительно исторические победы на Олимпийских играх. Всего у наших атлетов 71 медаль. Такого результата по общему количеству наград у нас не было 17 лет, с Олимпиады в Афинах в 2004 году. Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

На Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.