Серебряная медалистка Олимпиады-2020 из Польши совершила каминг-аут в прямом эфире

Польская спортсменка Катажина Зиллман совершила каминг-аут в прямом эфире после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио 28 июля. Она посвятила медаль своей девушке Юлии, с которой встречается несколько месяцев, сообщает Wyborcza.

Сама Зиллман заявляет, что никогда не скрывала свою принадлежность к ЛГБТ, просто не говорила об этом прямо. Комментируя сообщение о своем каминг-ауте она написала в соцсетях: «Не знала, что я была в чулане, чтобы из него выйти».