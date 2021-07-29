Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Гребля на байдарках и каноэ
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гребля на байдарках и каноэ

Серебряная медалистка Олимпиады-2020 из Польши совершила каминг-аут в прямом эфире

19:27
Катажина Зиллман. Фото Instagram
Катажина Зиллман. Фото Instagram
Теги:

Польская спортсменка Катажина Зиллман совершила каминг-аут в прямом эфире после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио 28 июля. Она посвятила медаль своей девушке Юлии, с которой встречается несколько месяцев, сообщает Wyborcza.

Сама Зиллман заявляет, что никогда не скрывала свою принадлежность к ЛГБТ, просто не говорила об этом прямо. Комментируя сообщение о своем каминг-ауте она написала в соцсетях: «Не знала, что я была в чулане, чтобы из него выйти».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: расписание и результаты личного многоборья женщин 29 июля
Яжемать самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Девятиклассница обвинила мужчин в групповом изнасиловании
Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны
Как часто можно есть рыбу?
vs
41
Офсайд