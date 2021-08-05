Россиянка Черниговская заняла последнее место в полуфинале Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров
04:17
Российская спортсменка Светлана Черниговская не смогла побороться за медали олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.
В полуфинале Черниговская с результатом 1:56.066 заняла последнее место. Первые две спортсменки вышли в финал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка, 500 м
Полуфинал
3-й заезд
1. Линнея Стенсильс (Швеция) — 1.51,902
2. Эмма Йоргенсен (Дания) — отставание 1,029
3. Марта Вальчикевич (Польша) — 1,958
8. Светлана Черниговская (Россия) — 4,164
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