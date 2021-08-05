Россиянка Черниговская заняла последнее место в полуфинале Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров

Российская спортсменка Светлана Черниговская не смогла побороться за медали олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

В полуфинале Черниговская с результатом 1:56.066 заняла последнее место. Первые две спортсменки вышли в финал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-одиночка, 500 м

Полуфинал

3-й заезд

1. Линнея Стенсильс (Швеция) — 1.51,902

2. Эмма Йоргенсен (Дания) — отставание 1,029

3. Марта Вальчикевич (Польша) — 1,958

8. Светлана Черниговская (Россия) — 4,164