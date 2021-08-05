Россиянка Ромасенко вышла в финал Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров
Российская спортсменка Олеся Ромасенко вышла в финал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.
В полуфинале Ромасенко с результатом 47.368 заняла второе место. Первые четыре спортсменки выходят в финал, остальные — в утешительные заезды.
В другом полуфинале россиянка Ирина Андреева заняла седьмое место (49.147) и примет участие в утешительных заездах.
Финал турнира пройдет сегодня, 5 августа, и начнется в 5:57 мск.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка, 200 м
Полуфинал
1-й заезд
1. Людмила Лузан (Украина) — 47,339
2. Олеся Ромасенко (Россия) — отставание 0,029
3. Кэти Венсан (Канада) — 0,265
2-й заезд
1. Невин Харрисон (США) — 46,697
2. Линь Вэньцзюнь (Китай) — отставание 0,464
3. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) — 0,597
7. Ирина Андреева (Россия) — 2,450
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