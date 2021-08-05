Россиянка Ромасенко вышла в финал Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров

Российская спортсменка Олеся Ромасенко вышла в финал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.

В полуфинале Ромасенко с результатом 47.368 заняла второе место. Первые четыре спортсменки выходят в финал, остальные — в утешительные заезды.

В другом полуфинале россиянка Ирина Андреева заняла седьмое место (49.147) и примет участие в утешительных заездах.

Финал турнира пройдет сегодня, 5 августа, и начнется в 5:57 мск.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-одиночка, 200 м

Полуфинал

1-й заезд

1. Людмила Лузан (Украина) — 47,339

2. Олеся Ромасенко (Россия) — отставание 0,029

3. Кэти Венсан (Канада) — 0,265

2-й заезд

1. Невин Харрисон (США) — 46,697

2. Линь Вэньцзюнь (Китай) — отставание 0,464

3. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) — 0,597

7. Ирина Андреева (Россия) — 2,450