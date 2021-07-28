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Россиянин Эйгель вышел в полуфинал Олимпиады в гребном слаломе на байдарке

10:38
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Россиянин Павел Эйгель вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях по гребному слалому на байдарке.

Эйгель гарантировал себе попадание в полуфинал, показав время 1.32,82 во второй попытке в квалификации. Благодаря этому результату спортсмен вошел в список 18 лучших, которые проходят в следующую стадию олимпийского турнира.

Полуфинал в гребном слаломе на байдарке пройдет 30 июля, начало — в 08.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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