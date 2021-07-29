Россиянка Миназова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе
08:48
Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе.
В полуфинале соревнований на каноэ спортсменка не смогла попасть в десятку лучших, которые получают право стартовать в финале. Миназова заняла 14-е место. Лучший результат — у австралийки Джессики Фокс.
Финал соревнований на каноэ состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 10/00 (мск).
Гребной слалом
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка
Полуфинал
1. Джессика Фокс (Австралия) — 110,59
2. Тереза Фишерова (Чехия) — 113,23
3. Ана Сатила (Бразилия) — 114,27
14. Алсу Миназова (Россия) — 135,80
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