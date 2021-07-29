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Россиянка Миназова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе

08:48

Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе.

В полуфинале соревнований на каноэ спортсменка не смогла попасть в десятку лучших, которые получают право стартовать в финале. Миназова заняла 14-е место. Лучший результат — у австралийки Джессики Фокс.

Финал соревнований на каноэ состоится сегодня, 29 июля. Начало — в 10/00 (мск).

Гребной слалом

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-одиночка

Полуфинал

1. Джессика Фокс (Австралия) — 110,59

2. Тереза Фишерова (Чехия) — 113,23

3. Ана Сатила (Бразилия) — 114,27

14. Алсу Миназова (Россия) — 135,80

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Иван Торопцев все материалы автора

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