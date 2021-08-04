Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Карате
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Карате
Допинг

Один из тестов на коронавирус каратистки Чернышевой на сборе на Сахалине дал положительный результат

14:01
Теги:

Один из тестов, сданных российской каратисткой Анной Чернышевой на сборе на Сахалине перед Олимпийскими играми, дал положительный результат.

«На Сахалине ее очередной тест вдруг показал положительный результат. Поскольку мы знали о том, что прививка от ковида не гарантирует стопроцентной защиты, но получившие вакцину выздоравливают намного быстрее других, мы усилили изоляцию спортсменки и продолжили тренировки. Тем более, что все это время Аня показывала великолепную форму и готовилась завоевывать высшие олимпийские награды», — сказал президент Федерации карате России Сергей Цой ТАСС.

В среду стало известно, что Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус. Она должна была стать единственной представительницей России на Играх в карате.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12056607

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big
Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события