Один из тестов на коронавирус каратистки Чернышевой на сборе на Сахалине дал положительный результат
Один из тестов, сданных российской каратисткой Анной Чернышевой на сборе на Сахалине перед Олимпийскими играми, дал положительный результат.
«На Сахалине ее очередной тест вдруг показал положительный результат. Поскольку мы знали о том, что прививка от ковида не гарантирует стопроцентной защиты, но получившие вакцину выздоравливают намного быстрее других, мы усилили изоляцию спортсменки и продолжили тренировки. Тем более, что все это время Аня показывала великолепную форму и готовилась завоевывать высшие олимпийские награды», — сказал президент Федерации карате России Сергей Цой ТАСС.
В среду стало известно, что Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус. Она должна была стать единственной представительницей России на Играх в карате.
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