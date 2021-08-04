С заразившейся коронавирусом Чернышовой будет работать психолог

С российской каратисткой Анной Чернышовой будет работать психолог. Ранее спортсменка снялась с Олимпиады из-за коронавируса.

«Да, такая работа будет проведена. С ней свяжется психолог. Это произойдет в ближайшее время», — сообщил ТАСС главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский.

19-летняя каратистка две недели проведет на карантине в Токио.