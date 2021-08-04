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С заразившейся коронавирусом Чернышовой будет работать психолог

12:29
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С российской каратисткой Анной Чернышовой будет работать психолог. Ранее спортсменка снялась с Олимпиады из-за коронавируса.

«Да, такая работа будет проведена. С ней свяжется психолог. Это произойдет в ближайшее время», — сообщил ТАСС главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский.

19-летняя каратистка две недели проведет на карантине в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12055327

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Виктория Кравченко все материалы автора

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