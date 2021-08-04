С заразившейся коронавирусом Чернышовой будет работать психолог
12:29
С российской каратисткой Анной Чернышовой будет работать психолог. Ранее спортсменка снялась с Олимпиады из-за коронавируса.
«Да, такая работа будет проведена. С ней свяжется психолог. Это произойдет в ближайшее время», — сообщил ТАСС главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский.
19-летняя каратистка две недели проведет на карантине в Токио.
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