Конокотин: «Тренеры заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой здоровы»

Руководитель российской делегации Андрей Конокотин сообщил, что тренеры российской каратистки Анны Чернышевой не заразились коронавирусом.

Сегодня, 4 августа, стало известно, что девушка заразилась коронавирусом и пропустит Олимпиаду.

«Тренеры спортсменки здоровы, завтра они поедут в Москву», — цитирует Конокотина ТАСС.

19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.