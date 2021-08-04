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Конокотин: «Тренеры заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой здоровы»

10:18
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Руководитель российской делегации Андрей Конокотин сообщил, что тренеры российской каратистки Анны Чернышевой не заразились коронавирусом.

Сегодня, 4 августа, стало известно, что девушка заразилась коронавирусом и пропустит Олимпиаду.

«Тренеры спортсменки здоровы, завтра они поедут в Москву», — цитирует Конокотина ТАСС.

19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054321

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Виктория Кравченко все материалы автора

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