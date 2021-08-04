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Министр спорта РФ выразил поддержку заболевшей коронавирусом российской каратистке

13:10
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил поддержку российской каратистке Анне Чернышевой, которой придется пропустить Игры Олимпиады в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

«Хотел бы выразить свое сочувствие и сказать слова поддержки нашей спортсменке Анне Чернышевой, которой придется пропустить выступление на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Каратэ впервые включено в программу Олимпиады, и для нашей 19-летней спортсменки это должны были стать первые Игры в карьере. Анна — единственная представительница России в карате в Токио, она — действующая чемпионка Европы и на Играх-2020, конечно, претендовала на медаль. Мне сложно представить, насколько сильно она расстроена случившимся. Желаю Анне здоровья и крепости духа. Уверен, что впереди российскую каратистку ждет много выступлений и побед на самых крупных международных турнирах», — цитирует Олега Матыцина пресс-служба Минспорта.

Чернышева была единственной представительницей России на первом в истории олимпийском турнире по каратэ. Она должна была 5 августа выступить в кумите (свободном спарринге) в весовой категории до 55 килограммов.

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Иван Шитик все материалы автора

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